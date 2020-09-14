Островский победил на выборах губернатора Смоленской области

14.09.2020, 11:08, Новости дня

Действующий глава Смоленской области Алексей Островский победил на выборах губернатора региона с 56,54% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

Островский (ЛДПР) набирает 56,54% голосов, Андрей Митрофаненков (КПРФ) – 25,80%, Ольга Калистратова («Справедливая Россия») – 8%, Александр Бичаев (Коммунисты России) – 6,24%, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.