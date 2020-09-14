Бюджетная версия умных часов Apple Watch осталась без датчика ЭКГ

14.09.2020, 11:50, Новости дня

Компания Apple решила выпустить бюджетную версию умных часов, лишив гаджет некоторых функций. В частности, модель Watch SE осталась без датчика ЭКГ, а также без функции Always on Display.

По словам представителей разработчика, недорогая модель наручного устройства внешне будет напоминать Watch Series 4. Однако следует помнить, что пользователям ее предлагают по более низкой цене. Поэтому пришлось урезать функционал.

Однако компания намерена выпустить дешевые смарт-часы в двух вариантах. Размер устройства в одном случае будет составлять 44 мм, в другом – 40 мм. Разница вроде бы невелика, но визуально первые смарт-часы выглядят значительно больше вторых. Кроме того, представители Apple напомнили, что вскоре планируют представить линейку новых смартфонов iPhone 12.