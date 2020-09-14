 

Американцы испытали самую большую в мире цифровую камеру

14.09.2020, 11:50, Новости дня

Самую большую в мире цифровую видеокамеру создали в так называемой ускорительной лаборатории, работающей под эгидой правительства США. По словам разработчиков устройства, оно уже удачно прошло испытания и вскоре ученые начнут использовать его для съемок космических объектов.

Получилось что-то вроде цифрового телескопа, который позволяет не только вести наблюдения, но и производить съемку, поясняют специалисты. У камеры невероятно большое разрешение, составляющее 3,2 гигапикселя. Например, это устройство может сделать четкий снимок какого-нибудь мячика для гольфа, удаленного от объектива на 25 км.

Камера автоматически передает изображение сразу на 378 экранов, каждый из которых обеспечивает качество 4К.



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