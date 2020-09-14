Задержан подозреваемый в убийстве в баре Екатеринбурга

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14.09.2020, 11:48, Новости дня

Подозреваемым по делу об убийстве молодого человека в екатеринбургском баре в субботу стал житель Свердловской области, информирует региональное следственное управление СК.

Подозреваемый был установлен «по горячим следам», им оказался 18-летний житель города Ирбит Свердловской области, сообщается на сайте ведомства.

«Как полагает следствие, убийство было совершено подозреваемым в ходе внезапно возникшего конфликта с ранее не знакомым ему мужчиной. Задержан подозреваемый был в квартире у своего знакомого, в поселке Уктус в Екатеринбурге», – уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». На данный момент следователи уже допросили свидетелей, проводятся необходимые экспертизы, задержанному предъявлено обвинение.

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых пояснил, что обвиняемый ранее не был судим, он приехал в Екатеринбург к знакомому, где они выпили и пошли в бар.

«Все началось, как водится, с банальной ситуации – с предлога «дай закурить». Несмотря на то, что ныне задержанный угостил куревом, избежать конфликта не удалось. Выяснить отношения молодые люди вышли за пределы бара. Оскорбительные слова по отношению друг к другу и послужили основной причиной для того, чтобы одна из конфликтующих сторон схватилась за нож», – цитирует главу пресс-службы РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел 12 сентября, в субботу. На теле пострадавшего насчитали около 10 ранений колюще-режущим предметом.



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