В Минспорта заявили об отмене ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске

14.09.2020, 11:48, Новости дня

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Чемпионат мира должен был пройти в РФ 5-11 октября. В сентябре в ряде СМИ появилась информация, что сборные Швеции и Германии из-за ситуации с пандемией коронавируса не примут участия в турнире. Ранее от участия отказалась сборная США.

«Нет (не состоится), потому что все международные соревнования на этот период отменены», – передает РИА «Новости» ответ Матыцына на вопрос, состоится ли чемпионат мира по хоккею с мячам в Иркутске.

Напомним, в пятницу в Иркутске открылся центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал», в церемонии открытия участвовали врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.