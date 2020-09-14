 

Собчак раскритиковала «умное голосование»

14.09.2020, 11:48, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак назвала «умное голосование» полным провалом и бредом, указав на кандидата, которого такое голосование «провело» в горсовет Новосибирска.

«Всегда говорила и дальше буду объяснять, что умное голосование – это полный провал и бред. И вот еще одно тому доказательство! Прочитала сегодня у Бориса Вишневского «прекрасное»: в Новосибирске «умное голосование» провело в горсовет знатного «крымнашевца», участника «Русских маршей», фаната «Моторолы» – Ростислава Антонова. На округе, где ЕР кандидата не выдвигала, зато выдвигало «Яблоко»! То есть вообще не понятно, с кем боролись, но понятно, что получили. И вот вся эта радость от единиц полученных мандатов (из почти 80 тыс.) – это радость, что в думе крупного города будет восседать такой вот Антонов?» – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Политолог Анна Федорова рассказала газете ВЗГЛЯД, что «умное голосование» – это механистичная идея, работающая по принципу «голосуйте за того, кого вам назвали, и неважно, что это за человек». Она отметила очевидность провала этого проекта.

Политолог Олег Бондаренко объяснил провал «умного голосования» в Томске и Новосибирске



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