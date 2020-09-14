 

“Кинотавр-2020”: Аня Чиповская, Аглая Тарасова и другие на премьере фильма “Вмешательство”

14.09.2020, 11:21, Разное

На 31-м Открытом кинофестивале российского кино начались, как шутят в фойе Зимнего театра, “дни Ани Чиповской”. Определение вполне резонно, ведь актриса, которая вчера как раз прилетела в Сочи, в этом году сыграла сразу в четырех конкурсных картинах киносмотра из заявленных тринадцати. Везде – разные роли, судьбы и персонажи. И первая в этой галерее образов – девушка Маша из фильма Ксении Зуевой “Вмешательство”.

Ксения Раппопорт и Владимир МишуковАглая ТарасоваАня Чиповская  (украшения, Mercury)Оксана ФандераЕлена ЛядоваАлексей Киселев и Мария Фомина

На “Кинотавр” Ксения Зуева приезжает во второй раз. В 2018 году режиссер уже привозила на фестиваль свой полнометражный дебют: картину о любви и ненависти в рамках одной семьи под названием “Близкие”. Во втором фильме Зуевой “Вмешательство” речь пойдет об этих же – как созидающих, так и разрушительных – чувствах, но в фокусе будет уже не столько взаимоотношения главной героини с родственниками, сколько с мужчинами, с которыми ее сталкивает жизнь. Молодой человек Гоша – агрессивен и неуправляем, но Маша подсознательно ищет у него защиты от жестокого мира безликих многоэтажек. Другое дело – кардиохирург Матвей Сергеевич, который боролся за жизнь девушки на операционном столе. Интеллигентный и вежливый, надежный человек из совсем другой жизни, к которому ее начинает неудержимо тянуть. А еще Маша тяжело больна – у нее порок митрального клапана, и порой она кашляет так, что становится невозможно дышать. И пусть в какой-то момент доктора заштопают рану в ее груди – но кто “починит” раны на сердце и даст ей вздохнуть полной грудью по-настоящему?

Виктория ТолстогановаАнна СлюАлена ЧеховаСветлана Камынина и Нигина СайфуллаеваКсения Зуева (украшения, Mercury)

Это очень личное для меня кино. И описать степень моей радости от того, что я показываю его именно здесь, невозможно. Я бесконечно благодарна Александру Ефимовичу Роднянскому и Сторе Алиевой: они смогли сделать фестиваль в такое время, и это настоящее чудо,

– сказала Ксения Зуева во время представления своего фильма перед показом. Какие именно детали личной биографии связывают ее с героиней Машей, она предпочла не раскрывать. Впрочем, вопреки ремарке про личную интонацию, картина “Вмешательство” временами неудержимо напоминала схожие сюжеты о любви и ненависти, измене и предательстве. Большое количество постельных сцен и саундтрек с популярными песнями временами и вовсе превращали это кино в подобие одного большого музыкального клипа, в котором красивая героиня страдает от невозможности сделать правильный выбор. Но надо отдать должное самой героине – солирующая во “Вмешательстве” Аня Чиповская временами выводила историю из пространства клиповой эстетики на территорию большого кино. Жаль только, что происходило это не так уж часто.

Оксана Фандера и Александр ЦыпкинЯнина СтудилинаАлена СвиридоваЕвгений Козлов и Варвара ШмыковаАнастасия ПальчиковаАнатолий Белый с супругой ИнессойПолина Зуева (продюсер “Кинотавра”) и Резо ГигинеишвилиКоманда фильма “Вмешательство”Мы напоминаем, что фестиваль “Кинотавр” проходит в Сочи с 11 по 18 сентября. Репортажи о последующих премьерах фестиваля также можно будет прочесть на нашем сайте. Увидеть же, как проходило открытие киносмотра, можно здесь.



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