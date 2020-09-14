“Единая Россия” одержала уверенную победу на ЕДГ-2020

14.09.2020, 10:43, Разное

Успех президентских кандидатов

В период предвыборной кампании эксперты называли от четырех до восьми регионов, где возможны вторые туры выборов губернаторов. Некоторые аналитики сомневались в победе провластного кандидата в Архангельской области Александра Цыбульского. К тому же тема Шиеса еще свежа в народной памяти. Не верили в победу и похожего на “интеллигента-очкарика” Владимира Солодова на суровой Камчатке.

Непростая ситуация складывалась и в Коми. Протестные настроения после Шиеса и напряженная социальная обстановка вкупе с крайне неоднозначной репутацией прошлых губернаторов – все это позволило многим экпертам говорить об уверенной победе оппозиции. Но люди проголосовали за поддержанного президентом Владимира Уйбу. Ожидания критиков не оправдались и в Иркутской области – там победил провластный кандидат Игорь Кобзев.

В итоге прогнозы скептиков не сбылись ни в одном регионе. Предвыборные кампании у поддержанных президентом кандидатов были сложные и напряженные, но старания дали свои плоды: кандидаты победили в первом же туре.

Примечателен успех и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Своих оппонентов он победил с разгромным счетом: за поддержанного президентом кандидата отдали голоса более 85% горожан, сообщили в понедельник, 14 сентября, в местной избирательной комиссии.

Свою лепту в успех победителей внесла и подготовка в так называемой “школе губернаторов”. Это дало кандидатам новые знания и способность находить нестандартные решения даже в самой сложной ситуации, подготовило их к прямому диалогу с гражданами. Кандидаты подбирались с учетом их личных особенностей, а также специфики региона.

Острая борьба развернулась и за места в законодательных собраниях регионов. В выборах участвовало рекордное число партий – в среднем было 8-9 партийных списков на регион.

Единороссы одержали уверенную победу во всех регионах. Так, после обработки 100% бюллетеней партийцы лидируют на выборах в думу Томска. “ЕР” набирает 24,47% голосов, на втором месте с большим отрывом идут коммунисты – 17,55%.

Большинство единороссы получат и в заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа. За “ЕР” отдали голоса 64,64% избирателей. На втором месте с колоссальным отрывом идет ЛДПР – 15,31%.

Конкуренция растет

Несмотря на растущую конкуренцию и появление новых политических сил, “Единая Россия” по-прежнему пользуется поддержкой и доверием большинства избирателей. Вопреки прогнозам скептиков, партия улучшила свои результаты по сравнению с прошлым годом и уверенно смотрит на предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму.

Но новые политсилы тоже оказались востребованными. Они заручились поддержкой избирателей, которые раньше не видели в бюллетенях “своих” кандидатов. Сейчас в региональных парламентах по всей стране представлено 13 политических партий, а по итогам Единого дня голосования их число может вырасти до 16-17.

К слову, уровень российского партийного представительства уже выше, чем в Германии, где в парламентах земель представлено 11 партий.

По итогам ЕДГ-2020 места в заксобраниях получают “Новые люди” Алексея Нечаева, “За правду!” Захара Прилепина и другие новые политсилы. Избиратели, ранее считавшие себя обделенными, теперь знают, за кого голосовать в следующем избирательном цикле.

При этом старт “Новых людей” стал настоящей сенсацией на выборах 13 сентября. Партия появилась в феврале, но за полгода смогла выбрать свою адресную аудиторию и мобилизовать сторонников, среди которых немало молодежи.

В итоге единороссы смогли собрать голоса своих сторонников и сохранить электорат. Партийное представительство в заксобраниях расширилось, но не за счет “Единой России”, а благодаря тем, кто ранее не ходил на выборы.

По сравнению с прошлыми годами конкуренция на Едином дне голосования – 2020 заметно выросла. В среднем в бюллетене было представлено рекордное число партийных списков – 8,4. На выборах высших должностных лиц выдвинуто 147 кандидатов от 15 политических партий, тогда как годом ранее – 122. Рекордсменами стали Севастополь, Архангельская и Калужская области – там на высший должностной пост претендовали по шесть кандидатов.

Избиркомы помогали всем кандидатам, готовым к нормальной, конструктивной работе. Снятия претендентов с выборов были связаны с непрофессиональными ошибками либо с борьбой партий друг с другом. Например, в Ульяновске “Коммунисты России” подали 25 исков с требованием отстранить от предвыборной гонки кандидата от КПРФ.

Чистые выборы

Еще один тренд прошедших выборов – их очищение. Наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб из-за нарушений по сравнению с прошлыми избирательными выборами.

Так, в прошлом году было зарегистрировано 2200 жалоб, в текущем – 1050, то есть более чем в два раза меньше. На горячую линию ЦИК в 2020 году поступило 6800 обращений, в 2019-м – 7281.

При этом вину за большинство нарушений несет оппозиция. Так, в Новосибирске глава местного отделения “Справедливой России” был задержан при попытке получить взятку. В обмен он обещал не организовывать провокации на выборах.

Одной из новаций прошедшего ЕДГ стало трехдневное голосование. Избиратели оценили удобство такого формата: можно не спешить и спокойно выбрать день голосования.

Как результат – явка на ЕДГ-2020 превзошла показатели прошлых выборов в тех же субъектах Федерации. При этом у некоторых экспертов были сомнения в том, что две крупные кампании – голосование по поправкам к Конституции и ЕДГ – удастся провести с интервалом в два месяца. Этот миф был опровергнут: люди пришли и выразили доверие представителям власти.

Итоговая явка по выборам высших должностных лиц в регионах говорит сама за себя. Так, в Еврейском автономном округе она составила более 71%, в 2015 году – 31,9%. В Иркутской области – 32% против 25%, в Камчатском крае – 37% против 29%.

Фейки и провал “Умного голосования”

Еще одним показательным итогом прошедшей кампании стал провал оппозиционного проекта “Умное голосование”. Организаторы надеялись получить мандаты для 25% кандидатов, которые были включены в их списки – всего более 1,1 тысяч участников. Конечный результат – 1%.

Смысл “УГ” в том, чтобы поддержать кандидатов, не являющихся выдвиженцами от “Единой России”, но при этом имеющих шансы на победу. Однако часть претендентов в ходе предвыборной кампании попросили исключить себя из списков “УГ”.

Так, о своем нежелании участвовать в играх несистемной оппозици заявил кандидат в горсовет Новосибирска от ЛДПР Евгений Лебедев. Еще один либерал-демократ – кандидат в депутаты заксобрания Челябинской области Константин Киреев – подал иск в суд с требованием удалить свое имя из списка “УГ”.

Получается, что включением в список “Умного голосования” его организаторы оказали кандидатам медвежью услугу. В итоге проиграли даже те политики, кто имел неплохие шансы на успех.

Не помогла организаторам “УГ” даже раскрутка ситуации вокруг “сакральной жертвы” Алексея Навального. Что касается власти, то мешать этим ребятам ей никакого смысла не было: наоборот, включение оппозиционных кандидатов в списки “УГ” помогло выиграть представителям “Единой России”.

Не обошлось на ЕДГ-2020 и без фейков. Например, в Татарстане выявили фальсификаторов, которые только за 12 сентября разместили в Сети более пяти тысяч фейковых комментариев.

Традиционно источником сомнительных сообщений стала “Ассоциация “Голос”. Примечательно, что в полдень 13 сентября на так называемой карте нарушений не было ни единого сообщения, помеченного как “надежный источник”. Позднее фильтр и вовсе убрали. Получается, что любое сообщение выдавалось за реальное нарушение. Проверкой никто не утруждался.

Например, в Сети появился фейк, что в Ленобласти плановые операции перенесли на более поздний срок, чтобы пациенты смогли проголосовать. Информация не подтвердилась – учреждение работало в штатном режиме.