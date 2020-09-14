Мнение: Современные математики не осознают, какой математический объект они называют “ГРАФИКОМ ФУНКЦИИ”!

14.09.2020, 7:40, Разное

Современная версия математической ботаники, ошибочно трактуемая как математика, отличается от математики тем, что она позиционирует набор частных случаев, как научную теорию общего вида.

Основным недостатком этой недоматематики является неразличение меры и порядка. Например, аналитическое выражение: y = π x 2, выражающее МЕРУ зависимости площади круга от длины радиуса (S = π r 2), может быть изображено (рис.1), с применением подстановки, как площадь треугольника, на Декартовой плоскости, так и площадью круга на пространственной плоскости, предлагая различный ПОРЯДОК интегрирования. Этот момент полностью отсутствует в современной недоматематике, но присутствует в разработанном мною "Структурном анализе", который, по мнению "математических специалистов" из отделения математики Российской академии наук, не требуется современной недоматематике. У них нет желания работать. Зачем работать, если можно получать деньги за имитацию научной деятельности? Возможных конкурентов, в государстве, превращенном оккупантами в воровской шалман, принято либо уничтожать физически, либо дезактивировать с помощью бандитской системы, глумливо называемой судебной, либо не давать шансов на реализацию творческого потенциала.

рис.1

На левом изображении (рис.1) при помощи метода, разработанного Рене Декартом, изображены три линии. Красная, желтая и зеленая. Эти линии, при помощи подстановки: "Артикулируемое значение переменной равно отношению соответствующей артикулируемой длины отрезка к длине единичного отрезка", визуализируют три переменные, зависимые друг от друга.

Подробно излагать теоретические выкладки "Структурного анализа" в этой статье не буду.

Итак, мы имеем три переменные. Они визуализированы, с помощью примененной подстановки, длинами трех линий. Одна линия расположена горизонтально (x), вторая вертикально (y), третья – в плоскости прямоугольника, образованного произведением длин этих двух линий.

Так как математика изучает численные соотношения, то ей безразлично как именно мы будем визуализировать эти три переменные.

Рассмотрим площадь боковой поверхности цилиндра с высотой, равной радиусу основания (рис.2). Правое и левое изображения вспомогательные. Среднее изображение основное.

рис.2

Что такое График функции? Читаем Википедию:

Теперь, внимание! Выводим мозг из состояния "автопилота"!

Ключевые моменты:

1. Точка располагается (или находится) на графике функции тогда и только тогда, когда .

(левое изображение на рис.1)

2. Линия одного витка циллиндрической спиральной линии (рис.2) – это ТО ЖЕ САМОЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МЕСТО ТЕХ ЖЕ САМЫХ ТОЧЕК (x, y).

Все численные соотношения для линии графика функции на плоскости соблюдены.

Теперь, финальный "аккорд"! Точки (x, y) – это точки (x, f(x)). Они располагаются на линии z(x) = g(x, f(x)). Функция z(x) – это функция ДВУХ АРГУМЕНТОВ, один из которых сам является функцией второго аргумента! Один из аргументов является независимым. А второй – частным аргументом.

Длина линии одного витка цилиндрической спиральной линии – есть функция двух частных аргументов: высоты цилиндра (шага винтовой линии) и длины окружности основания. Но длина окружности основания сама является функцией высоты цилиндра.

В Декартовой плоскости современной недоматематики рассматриваются только частные случаи, в которых на горизонтальной числовой оси располагается, например, переменная "x", а на вертикальной числовой оси, например, переменная y = x 2.

А кто запрещает, допустим, на горизонтальной оси расположить переменную 2x, а на вертикальной оси – переменную x 2?

А, ну да, это же не “Структурный анализ”…

Резюме. Сопоставление линии графика функции с принятым его обозначением: “y = f(x)” является шизофреническим бредом. Так как график функции двух частных аргументов должен иметь иное обозначение и не подменяться обозначением одного из двух частных аргументов.

Подробнее не буду писать.