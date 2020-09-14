На западе США продолжают бушевать пожары

14.09.2020, 11:30, Новости дня

ВАШИНГТОН – На огромной территории Запада США в воскресенье продолжали бушевать природные пожары. Клубы дыма окутали регион, подвергая опасности здоровье миллионов жителей.

Природоохранные органы Орегона охарактеризовали качество воздуха в штате как «опасное» или «очень нездоровое». Национальная служба погоды выпустила предупреждения для Орегона и соседнего штата Вашингтон.

Всего на западе США зафиксировано 24 пожара в Калифорнии, 15 – в штате Вашингтон, 14 – в Орегоне, 12 – в Айдахо. Бушуют пожары на Аляске, в Аризоне, Колорадо, Неваде, Нью-Мексико, Юте и Вайоминге.

Жертвами пожаров в Орегоне стали по меньшей мере 10 человек, и аварийно-спасательные службы предполагают, что это число вырастет. Некоторые жители Портленда, крупнейшего города штата, с трудом дышали, когда воздух наполнился дымом. Пожары опустошили более 4 тысяч квадратных километров территории штата.

В Калифорнии, где пожары начались раньше, погибли по меньшей мере 22 человека и выгорело около 13 тысяч квадратных километров. В штате Вашингтон выгорело 2690 квадратных километров земли.

Власти по всему региону призвали жителей не выходить из дома без необходимости.

Но данным Национальной службы погоды, видимость в некоторых местах составляла менее полукилометра, что делало вождение опасным.

Президент США Дональд Трамп в целом не комментировал ситуацию, но он планирует посетить Калифорнию в понедельник и получить последние данные о пожарах, которые стали одними из самых разрушительных за несколько лет.

После нескольких дней жаркой ветреной погоды в субботу ветер ослаб и сменил направление, в результате чего с океана пришла более прохладная и влажная погода, которая помогла пожарным. Но качество воздуха оставалось опасным.

В столице штата Орегон, Салеме, индекс качества воздуха в субботу утром составил 512, согласно сайту AirNow Агентства по охране окружающей среды. Если значение индекса превышает 200, ситуация считается «очень нездоровой», а если он превышает 300, то «опасной».

В Парадайзе, штат Калифорния, серьезно пострадавшем от пожара в 2018 году, значение индекса составляло 592, согласно мониторинговому сайту PurpleAir.

«Если он выше 500, то это буквально означает, что все зашкаливает», – заявила представитель департамента качества окружающей среды Лаура Глейм.