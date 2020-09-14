Похороненные заживо на стройках Мексики – легенда или мрачная реальность?

14.09.2020, 11:33, Разное

Эту историю рассказал пользователь сайта Reddit, который родом из Мексики. Он с детства слышал немало о странных происшествиях, паранормальной активности и необычных легендах из местного фольклора.

"Мне 43 года и уже давно слышу слухи о том, что крупные строительные компании хоронят людей заживо. Это делается для того, чтобы предотвратить обрушение здания и чтобы оно стояло крепко.

Это кажется для многих просто городской легендой, но есть и те – шаманы, жрецы, тайные сообщества, которые верят в силу кровавого жертвоприношения.

Впервые я услышал про это, когда в народе шли разговоры о волне пропавших без вести людей во время строительства моста Метлак в Веракрусе. Говорили, что эти две вещи связаны между собой.

После это я услышал историю о том, как это обычно происходит. Когда мост только планируется, к архитектору приходит человек с утонченными манерами и в хорошем костюме. Он ведет себя очень вежливо, заводит светский разговор и даже угощает архитектора хорошей сигарой.

Потом он заявляет о своем праве собственности на землю, где будет в будущем стоять мост. А потом он говорит, что разрешит постройку и даже будет помогать строительству, если получит жизни 50 или 100 человек.

Если же люди не будут принесены в жертву, он начнет саботировать стройку и все равно получит свою долю. Поэтому архитектору ничего не остается как заключить сделку. Потом он получает все необходимые инструкции, но основное правило заключается в том. что все эти люди должны быть похоронены заживо в фундаменте постройки.

Когда странный человек с утонченными манерами покидает офис архитектора, тот некоторое время стоит в изумлении, а в его руках вместо дорогой сигары просто дымящийся кусок ветки. То есть все это кажется архитектору какой-то игрой гипнотизера, однако потом он все равно соблюдает правила этой "игры".

На этом фоне я скажу, что есть совершенно реальный обряд жертвоприношения у летунов Папантлы (народные танцоры, выступающие с акробатическими номерами на вершине высокого деревянного шеста – ryb.ru). Они закапывают живьем курицу под свой столб, чтобы тот стоял крепко и не падал.

А теперь реальная история, с которой я сам столкнулся всего несколько дней назад. Я и мой друг встретили одного строителя и болтали о разном, пока он не начал рассказывать о своей работе.

Он рассказал, что раньше он работал на ривьере Майя в Плайя-дель-Кармен на огромной строительной площадке, они возводили комплекс 40-этажных отелей рядом с пляжем Кскалококос (Xcalococos), очень сложное место для стройки.

Но неделю назад он уволился, потому что там начали происходить разные странные вещи: сразу несколько его коллег пропали без вести после того как была залита бетоном площадка фундамента. При этом их вещи в шкафчиках так и остались на своих местах.

Когда он спросил своего бригадира о том, куда они пропали, тот ответил, что они просто решили бросить работу и уехать в своих родные города в провинцию из-за эпидемии covid-19. Дескать так многие делают. Но рабочий не поверил ему, он знал, что ни один нормальный человек не оставит просто так свои хорошие ботинки в шкафчике.

Он стал очень подозрительно относиться к бригадиру, а потом услышал как другие рабочие шутят о том, что бригадиру следует задать вопросы и о предыдущих пропавших без вести рабочих.

Еще через пару дней он услышал от коллег, что некто спрашивал личные данные о нем, а потом его внезапно попросили поработать в воскресенье. В воскресенье должны были заливать бетоном очередной участок фундамента. Именно тогда он решил бежать, пока не стало поздно. Он проработал до субботы, получил зарплату за неделю и ушел с работы.

И вот что я думаю обо всем этом. А что если все те пропавшие люди, о которых говорят в новостях, на самом деле похоронены в бетонных фундаментах и поэтому никогда не будут найдены. И я бы хотел узнать, есть ли в других странах подобные истории".