 

Ефремов получил первую “передачку” от друга

14.09.2020, 11:23, Разное

Находящийся в следственном изоляторе актер Михаил Ефремов получил первую “передачку”. Друг артиста – актер Евгений Митта – собрал для него три килограмма продуктов.

Сестра Ефремова – Анастасия – рассказала журналистом, что в посылке были чай, сахар, сигареты, халва и колбаса. Она отметила, что требования к продуктом высокие: они должны быть в упаковке и к ним должен прилагаться чек. Всего актеру могут приносить не более 30 килограммов продуктов в месяц, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Мнение: Беларуский Акела промахнулся?

14.08 / Мнение: Время молотьбы

28.06 / Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе

01.08 / Мнение: ФБР раскрыло взлом Твиттера – “мозгу” ОПГ хакеров 17 лет

24.08 / Личное: Подделка под Лопырёву

06.08 / Мнение: «Зрада» и «Перемога»

15.07 / Обнародованы доходы Александра Лукашенко

08.08 / Мнение: Российские фермеры богаче советских колхозников

01.09 / Доктор Мясников рассказал, вызывает ли рак у детей использование смартфона

25.06 / Ученые полностью уничтожили рак с помощью экспериментальной ультразвуковой технологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска