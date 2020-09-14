Ефремов получил первую “передачку” от друга

14.09.2020, 11:23, Разное

Находящийся в следственном изоляторе актер Михаил Ефремов получил первую “передачку”. Друг артиста – актер Евгений Митта – собрал для него три килограмма продуктов.

Сестра Ефремова – Анастасия – рассказала журналистом, что в посылке были чай, сахар, сигареты, халва и колбаса. Она отметила, что требования к продуктом высокие: они должны быть в упаковке и к ним должен прилагаться чек. Всего актеру могут приносить не более 30 килограммов продуктов в месяц, сообщает телеканал “360”.