 

У российских школьников начались проблемы с психикой из-за самоизоляции

14.09.2020, 11:23, Разное

В НМИЦ здоровья детей Минздрава России сообщили, что у большинства российских школьников начались проблемы с психикой. Всему виной – самоизоляция и дистанционное обучение.

Результаты исследования показали, что у 83,8% учеников поменялось психическое состоянии. Приспособиться к новому формату обучения смогли лишь 13,4% детей, при этом у 42,2% юных россиян начались эпизоды депрессии, а 41,6% теперь страдают от астении, то есть – быстрее устают. Более чем у трети школьников (37,2%) эксперты заподозрили обсессивно-фобические состояния, четверть (25,4%) пожаловалась на недостаток сна, а у 26,8% возник синдром головных болей, сообщает телеканал “360”.



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