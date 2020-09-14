Медики назвали «утренний» напиток, очищающий кровь от сахара и холестерина

14.09.2020, 11:17, Разное

Международные медики назвали альтернативу бодрящему кофе, это чай Yerba Mate из высушенных и измельчённых листьев падуба парагвайского, произрастающего в странах Латинской Америки. Food.news сообщает, что «утренний» напиток снизит уровень опасного сахара и «плохого» холестерина в крови.

По словам консультантов по здоровью, «утренний» напиток славится большим количеством витаминов B1, B3, B5, B6, C и полезными микроэлементами. Благодаря кальцию, магнию, железу и калию человек, отдав предпочтение чаю мате, получает не только необходимый запас энергии, но и быстро восстанавливает свои силы, а такие стимуляторы мозга, теобромин и теофиллин, которые улучшают умственную функцию и защищают от неврозов, депрессий. Примечательно, что этот чай пьют с помощью металлической соломинки с фильтром на конце.

В результате проведённых исследований учёные резюмировали, что «утренний» напиток помогает нормализовать работу организма, очистить его от шлаков и токсинов, избавиться от вредного холестерина, стабилизировать артериальное давление и снизить концентрацию сахара в крови. Содержащиеся в Yerba Mate антиоксиданты защищают от вирусных инфекций, помогают сохранить молодость и работоспособность клеток, а также предотвращают сердечно-сосудистые заболевания и развитие атеросклероза.