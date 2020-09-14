Названо необычное свойство медицинских масок

14.09.2020, 11:17, Разное

Специалисты назвали новое необычное свойство медицинских масок. В некоторой степени их ношение может стать временной заменой вакцине.

Уже несколько месяцев частью повседневной жизни людей по всему миру стало использование медицинских масок. Ученые установили, что у такого режима имеется важный плюс. Они заметили, что существует взаимосвязь между ношением маски и уровнем заражения коронавирусом. В частности, была выдвинута теория о том, что это средство защиты не только позволяет избежать инфицирования, но и способствует улучшению иммунитета.

Увеличивается число людей, которые переносят болезнь бессимптомно, за это нужно благодарить масочный режим. За счет него может существенно вырасти процент тех, у кого появится кратковременный иммунитет к COVID-19.

Отмечается, что во время вспышки инфекции на большом круизном лайнере, где пассажирам предоставили хирургические маски, а персоналу – средства защиты N95, уровень бессимптомного протекания болезни составил 81%. Наиболее эффективным масочный режим является тогда, когда его придерживается большинство человек.