Ученые из Санкт-Петербурга создали «таблетку от страха»

14.09.2020, 11:17, Разное

Петербургские исследователи создали «таблетку от страха» под названием «Кардиоскрин», позволяющую отслеживать состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. Над разработкой прибора для самостоятельного проведения экспресс-диагностики трудились сотрудники университета ЛЭТИ.

Миниатюрное устройство шириной 5 см и весом 80 г занимается регистрацией электрокардиосигналов, которые затем обрабатываются системой планшета или смартфона. Если «Кардиоскрин» обнаружит патологию, то человек получит звуковой сигнал. Это может произойти во время нагрузок. Кроме того, устройство способно предупредить о необходимости посещения врача для детального осмотра.

Прибор был назван «таблеткой от страха», поскольку пациенты, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний часто переживают за свое здоровье. Болезнь может протекать незаметно, а проявляет она себя, когда требуется экстренная помощь, отметил Александр Красичков из ЛЭТИ. Впервые «Кардиоскрин» был продемонстрирован на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Разработкой заинтересовались даже военные.