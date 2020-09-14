Мнение: Прорывов нет

14.09.2020, 11:16, Разное

Прорывов нет

Очередные переговоры по Донбассу, которые прошли в Берлине 11 сентября в рамках «Нормандского формата», по словам Дмитрия Козака, «прорывов не принесли», что не особо удивило тех, кто уже давно наблюдает за переговорами из цикла «договорились договариваться» дальше. Обсуждение порционного обмена пленными (вместо предусмотренного Минскими соглашениями обмена «всех на всех»), продление формального «перемирия» и безрезультатные обсуждения политических пунктов Минских соглашений – все это стало уже типичным для любых переговоров такого рода.

Иллюзии на тему того, что Зеленский закончит войну на Донбассе, давно развеялись, а риторика, сохранившаяся со времен Порошенко, это красноречиво подчеркивает. Поэтому на фоне «минско-нормандской» болтовни продолжается перебранка по поводу украинских позиций под Горловкой, откуда ВСУ должны были уйти, но не ушли и, более того, проводили работы по их укреплению, несмотря на угрозы Пушилина.

Все это показывает, что Зеленского устраивает видимость переговорного процесса без реального содержания, связанного с завершением войны. Видимость нужна в первую очередь для местных выборов, где Зеленского и «Слуг народа» ждет разочарованный избиратель, которому весной 2019-го года обещали совсем иное – как относительно войны на Донбассе, так и относительно социально-экономической политики на Украине. Поэтому медиа, поддерживающие Зеленского и «Слуг народа», стараются преподносить переговоры в рамках Минского и Нормандского форматов как «небольшой прогресс», «маленький шаг вперед», «закладывание фундамента для будущих договоренностей».

При этом в ЛНР и ДНР говорят, что Украина в очередной раз имитирует свое участие в Минском процессе и постоянно его нарушает, а представители РФ, участвующие в переговорах, прямо говорят, что «прорывов нет». Поэтому украинская имитация участия в Минских соглашениях обращена в первую очередь на украинскую внутреннюю политику и внутреннюю повестку, с попутной отработкой дежурных фраз времен Порошенко для западной аудитории.

Выполнять их Украина не собирается, так как администрация Зеленского хотела, чтобы Россия согласилась на их изменение, чего Россия делать не будет, продолжая требовать их выполнения. Поэтому представляющий Украину на переговорах Кравчук открытым текстом заявляет, что эти соглашения не могут и не будут выполнены, как не могли они быть выполнены в 2015-м году, после того, как их подписал Порошенко. Но выходить в одностороннем порядке из них Украина не хочет, так как тогда это будет выглядеть как «срыв мирного процесса Украиной», что облегчит для европейской фронды вопрос снятия части санкций с РФ. Поэтому Украина постоянно и предлагает «совместно с Россией скорректировать Минские соглашения, добившись от России уступок в политических вопросах».

Так как этого тоже не происходит, Украина, как и во времена Порошенко, продолжает просто имитировать свое участие в Минском процессе, не рассчитывая, что этот процесс приведет к чему-то конкретному. Но есть одно важное отличие. Если Порошенко таким образом аккумулировал вокруг себя свой ядерный электорат, который был настроен на продолжение войны, то Зеленский его как раз теряет, так как основная масса его избирателей ждала как раз окончания войны, а текущая имитация как раз делает курс Зеленского слабо отличимым от курса Порошенко. Но зачем избирателю еще один Порошенко? Поэтому рейтинг Зеленского плавно стремится к рейтингу Порошенко, и в 2021-м году они скорее всего пересекутся в районе 15-20%.

Более того, в случае поражения Трампа на выборах в США, Демократическая партия явно будет нацелена на реванш своей клиентелы на Украине, дабы не только похоронить дело «Бурисмы» и коррупции семейства Байдена, но и актуализировать вопрос интенсификации войны на Донбассе. И в подобных условиях Зеленский со своей предвыборной риторикой о мире на Донбассе будет выглядеть совсем уж нелепо. Поэтому неторопливость Украины в вопросе переговоров по Донбассу, помимо прочего, вызвана ожиданиями исхода внутриполитической борьбы в США, которая сильно влияет на украинскую политику в силу полной зависимости Украины от гегемона.

Сама же война, конечно, не может прекратиться, пока США выступают против этого. Никаких признаков того, что США выступают за окончание войны на Донбассе, нет. Как и ранее, позиция США — это требования капитуляции России со сдачей Донбасса и Крыма. Если этого не происходит, а этого не происходит, то США продолжают придерживаться выбранного курса, где Украина выступает в роли антироссийского плацдарма и части антироссийского санитарного кордона. И никаких Минские соглашения и Нормандские форматы этому положению дел помешать не могут. Поэтому нет и прорывов, если их спустя 6 лет войны и переговоров еще кто-то ожидает. Это более глобальный вопрос американо-российского противостояния, где прорывов в отношениях также не ожидается, особенно, если победит Байден.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/proryvov-net/ – цинк

Работы на позициях ВСУ в районе поселка Шумы, там, где должен был произойти отвод войск.