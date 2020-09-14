Мнение: Пушка сдохла, всё, п…ц

14.09.2020, 11:15, Разное

Если ничего не случится, то Лукашенко сегодня должен прилететь в Москву на встречу с Путиным. "В Москву" – это, конечно, фигурально, так как где настоящий бункер, где прячется великий вождь, неведомо. Кстати, интересно – мариновали ли Лукашенко в карантине перед тем, как представить его пред "старшим братом" или слишком важна задача, чтобы не пойти на риск.

Цель поездки известна – варианты сдачи Белоруссии. Ничего другого с Лукашенко обсуждать не будут. Аннексия Белоруссии решает для режима Путина несколько текущих проблем. Во-первых, появляется вариант остаться у власти, но уже в качестве руководителя Союзного государства. В этом сценарии формально Белоруссия так и останется суверенной и независимой, но только по статусу. Фактически это будет та же самая Южная Осетия, ДНР-ЛНР, Абхазия, а править ею будут назначенные в Кремле марионетки.

Во-вторых, аннексия Белоруссии – это захват ее активов и перераспределение их между российскими олигархическими кланами. Подпитка внешним ресурсом. Будущее белорусской промышленности в таком случае известно и повторит судьбу российской, украинской и других подобных – из цепочек добавленной стоимости будут вырваны с мясом все приносящие доход, а "убыточные" – ликвидированы. Правда, именно это и приведет к тому, что "доходные" участки в будущем также станут убыточными, но саранча мало беспокоится о том, что останется после нее – она жрет прямо сейчас и то, что перед жвалами.

Белорусский IT-сектор – кстати, то немногое, что безо всяких скидок можно поставить в заслугу режиму Лукашенко, как попытку развития – будет подмят под себя российскими спецслужбами, для которых эта сфера принципиальна – здесь и политический контроль, и коммерческий интерес.

Фоном для поездки Лукашенко стали новые протесты.

Вообще, самое интересное, что пока они строго наруку именно Кремлю. Лукашенко, который ничего не может сделать уже месяц с людьми, которые твердо намерены стоять до конца, почти утратил свои позиции в торге с Москвой. Правда, считать, что белорусские протесты инспирированы какими-то технологами из кремлевской АП для снижения ресурса Лукашенко на переговорах, явно не приходится – не их уровень. Попытаться использовать объективные процессы они еще могут, но создать их – за гранью возможностей нынешнего Кремля. Основа всех "цветных" революций – политика "мягкой силы", внесение в чужой социум иных для него смыслов. У кремлевских и для своей страны смыслов нет, что уж говорить про другие.

Понятно, что в Кремле ждут безоговорочной капитуляции, Лукашенко же будет выторговывать какие-то условия для нее. Но поражение уже предопределено. Модель Лукашенко базировалась на крайне шатком основании – подпиткой белорусской стагнации внешним ресурсом. Кризис – вначале мировой экономический, а теперь и резкое обострение его в ходе "пандемии" обрушили и "стабильность", и модель, и шансы на ее воспроизводство. Армия Венка не пришла, Берлин приходится сдавать. А отступать некуда – Лукашенко сам своими руками выжег политическую поляну Белоруссии, в которой нет оппозиции, а значит – некому передавать власть и ответственность. Приходится ехать в Карлхорст и подписывать унизительный мир. "Пушка сдохла, все, пиздец. Больше нечем отбиваться. Что ж, закурим, брат-боец. Нам от смерти не съебаться" ©