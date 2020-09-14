Первый самовыдвиженец заявил о вступлении во фракцию «Единая Россия»

14.09.2020, 11:08, Новости дня

Победитель состоявшихся 13 сентября выборов депутатов городского совета Новосибирска самовыдвиженец Александр Савельев заявил, что намерен вступить во фракцию «Единая Россия». Он считает, что в этом качестве ему будет проще решать проблемы избирателей.

Александр Савельев – победитель выборов по округу №33. Он одержал победу над оппонентами из КПРФ и несистемной оппозиции в конкурентной борьбе.

«Мой округ – один из самых сложных, эта территория включает в себя и новостройки, и частный сектор. Я провел более 100 встреч и собрал почти 500 наказов. Теперь нужно работать и оправдывать доверие избирателей. Я намерен вступить во фракцию «Единая Россия», потому что в большинстве работать эффективнее. Предыдущие пять лет я был один в горсовете, и, конечно, добиваться результатов без поддержки коллег сложнее. Для того, чтобы эффективно работать на благо округа, вступление во фракцию «ЕР» – логичное решение», – рассказал Савельев «Новой Сибири».

Всего в горсовете представители партии «Единая Россия» получили 23 мандата. Формирование партийных фракций начнется в ближайшее время. Некоторые из самовыдвиженцев уже заявили, что готовы рассмотреть предложение «Единой России» о вступлении во фракцию большинства. В частности, такое предложение рассматривает еще один опытный политик и самовыдвиженец Андрей Гудовский, выигравший выборы на округе №41.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.