 

Первый самовыдвиженец заявил о вступлении во фракцию «Единая Россия»

14.09.2020, 11:08, Новости дня

Победитель состоявшихся 13 сентября выборов депутатов городского совета Новосибирска самовыдвиженец Александр Савельев заявил, что намерен вступить во фракцию «Единая Россия». Он считает, что в этом качестве ему будет проще решать проблемы избирателей.

Александр Савельев – победитель выборов по округу №33. Он одержал победу над оппонентами из КПРФ и несистемной оппозиции в конкурентной борьбе.

«Мой округ – один из самых сложных, эта территория включает в себя и новостройки, и частный сектор. Я провел более 100 встреч и собрал почти 500 наказов. Теперь нужно работать и оправдывать доверие избирателей. Я намерен вступить во фракцию «Единая Россия», потому что в большинстве работать эффективнее. Предыдущие пять лет я был один в горсовете, и, конечно, добиваться результатов без поддержки коллег сложнее. Для того, чтобы эффективно работать на благо округа, вступление во фракцию «ЕР» – логичное решение», – рассказал Савельев «Новой Сибири».

Всего в горсовете представители партии «Единая Россия» получили 23 мандата. Формирование партийных фракций начнется в ближайшее время. Некоторые из самовыдвиженцев уже заявили, что готовы рассмотреть предложение «Единой России» о вступлении во фракцию большинства. В частности, такое предложение рассматривает еще один опытный политик и самовыдвиженец Андрей Гудовский, выигравший выборы на округе №41.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Экс-судью Царевич признали невиновной по делу о вынесении решений против активистов “Автомайдана”

24.06 / В Волгограде после реставрации открыт монумент «Родина-мать зовет!»

14.08 / Минздрав Белоруссии назвал число госпитализированных после акций протеста

03.07 / Пустили лисичку в избушку: в Испании нелегалы захватывают чужое жилье из-за несовершенства законов

02.07 / Юрист рассказал, какое наказание ждет сбросивших бутылку на голову девочки

24.07 / Олимпийский чемпион по борьбе пропал в лесу в Подмосковье

02.07 / Мнения: Очень трудно спорить с зеркалом

12.08 / Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах

07.07 / В США предложили урезать помощь Грузии

19.08 / Оппозиция призвала власти Белоруссии немедленно начать переговоры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска