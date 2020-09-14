 

Пашаев не подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

14.09.2020, 11:08, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев пока не подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Михаилу Ефремову, но заканчивает работу над ней.

«Время есть. Мы уже завершаем (работу над расширенной апелляционной жалобой на приговор)», – передает ТАСС слова Пашаева.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.



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