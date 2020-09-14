Мнение: Меценат и дева

14.09.2020, 11:07, Разное

Картина, сюжет которой, казалось бы, укладывается в строки дворовой песенки "Вот девушка красивая в кустах лежит нагой…", на самом деле оказывается посвященной совершенно другой морали. Что же тут изображено?

Собственно, что тут происходит, сразу явствует из названия, которое звучит как:

Герард де Лересс. "Гай Меценат поддерживает искусства". 1660-е. Нац. муз. Варшава

То есть поверженная женщина является аллегорией искусств, а Меценат (соратник император Августа, чье имя в итоге стало нарицательным), помогает Искусствам подниматься. Профессию женщины (работать аллегорией) обозначают разбросанные вокруг нее атрибуты искусств — лира (знак музыки), палитра с красками, циркуль, глобус. Обратите внимание, что бюст тоже грозит навернуться, но его поддерживает купидончик. (А Купидон — это сын Венеры, от которой происходят Юлии, то есть он не просто так абстрактно залетел, а поддержать соратника кузена).

Что произойдет с дамой, которую Меценат поднимет с земли, дальше, нам расскажет эта картина:

Тьеполо. "Меценат представляет свободные искусства императору Августу". 1743. Эрмитаж

Здесь мы видим, что Меценат даму-аллегорию отмыл, накормил, одел в парчу, позволил пригласить родственников. И все это несчастное бедное семейство (Живопись, Скульптуру, Историю, Астрономию и проч.) привел перед очи императора Августа. Который их облагодетельствовал, и с той поры в его империи вся эта красота стала процветать (а до него искусство было в разрухе).