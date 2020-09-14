 

Мнение: Меценат и дева

14.09.2020, 11:07, Разное

Картина, сюжет которой, казалось бы,  укладывается в строки дворовой песенки "Вот девушка красивая в кустах лежит нагой…", на самом деле оказывается посвященной совершенно другой морали. Что же тут изображено?

Собственно, что тут происходит, сразу явствует из названия, которое звучит как:
Герард де Лересс. "Гай Меценат поддерживает искусства". 1660-е. Нац. муз. Варшава

То есть поверженная женщина является аллегорией искусств, а Меценат (соратник император Августа, чье имя в итоге стало нарицательным), помогает Искусствам подниматься. Профессию женщины (работать аллегорией) обозначают разбросанные вокруг нее атрибуты искусств — лира (знак музыки), палитра с красками, циркуль, глобус. Обратите внимание, что бюст тоже грозит навернуться, но его поддерживает купидончик. (А Купидон — это сын Венеры, от которой происходят Юлии, то есть он не просто так абстрактно залетел, а поддержать соратника кузена).

Что произойдет с дамой, которую Меценат поднимет с земли, дальше, нам расскажет эта картина:
Тьеполо. "Меценат представляет свободные искусства императору Августу". 1743. Эрмитаж

Здесь мы видим, что Меценат даму-аллегорию отмыл, накормил, одел в парчу, позволил пригласить родственников. И все это несчастное бедное семейство (Живопись, Скульптуру, Историю, Астрономию и проч.) привел перед очи императора Августа. Который их облагодетельствовал, и с той поры в его империи вся эта красота стала процветать (а до него искусство было в разрухе).

Источник: Шакко



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Обзор камеры нового Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

08.07 / Названы профессии, способствующие развитию артрита коленного сустава

14.09 / Чревато раком: в Роспотребнадзоре заявили о чрезмерном потреблении соли россиянами

10.07 / Следствие ведут «важняки»

19.08 / Адмирал ВМФ Белоруссии уходит в отставку в знак протеста против результатов выборов

26.06 / Мнение: Ленин должен зарабатывать для России на Западе

01.09 / Некоторым российским пенсионерам доплатят по 5 тысяч рублей

17.08 / Мнение: Время вышло

20.07 / Как научиться понимать свои эмоции

07.09 / «От любви до ненависти один автозак»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска