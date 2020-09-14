Эксперт заявил, что спасти украинскую авиационную индустрию можно благодаря частным инвесторам

14.09.2020, 11:00, Новости дня

Если Украина планирует сохранить и развивать свою авиационную индустрию, крупнейшие заводы – производители самолетов и авиационных двигателей должны находиться в руках частных инвесторов. Об этом пишет эксперт в отрасли самолетостроения, бывший заместитель главного конструктора ГП “Антонов”, ведущий конструктор Ан-124 “Руслан” и Ан-225 “Мрия” Анатолий Вовнянко в статье для портала “Хвиля”.

В государственной собственности предприятия отрасли неэффективны, что приводит к упадку авиастроения, а крупнейшие еще “живые” предприятия авиационной промышленности стали рассадниками коррупции, считает он. Научные и промышленные разработки в сфере самолетостроения требуют огромных инвестиций, а Украина попросту не располагает такими средствами, что ведет к стагнации всей индустрии.

“В нынешней экономической ситуации невозможно вливать многомиллиардные бюджетные средства для сохранения всех остатков отрасли. А авиационная отрасль в нынешнем состоянии требует огромных капиталовложений (сотен миллионов и миллиардов долларов), которых нет в государстве. Необходимо пересмотреть перечень предприятий, которые останутся в государственной собственности, а остальные продать”, – описывает Вовнянко эффективный, по его мнению, путь спасения украинской авиационной индустрии.

Он убежден, что низкий профессиональный уровень государственных управленцев и неискоренимая коррупция в авиационной отрасли приведут к полной ее деградации и утрате Украиной былой славы одной из немногих в мире “авиационных держав”. В качестве примера в своей статье эксперт приводит множество государственных проектов в украинской авиационной отрасли, которые были провалены из-за низкой квалификации государственных управленцев и коррупции.

“Известно, что во многих странах такие предприятия, как Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (известно как “Харьковский авиационный завод”), передавались, условно, за 1 доллар инвесторам, при условии, что они сохранят его производственную деятельность и вложат значительные средства в погашение долгов и развитие. В частности, харьковский бизнесмен Александр Ярославский говорил, что готов инвестировать в предприятие до 1 млрд долларов. Ловите его на слове и делайте что-нибудь, так как в государственной собственности предприятие окончательно “умрет”, – призывает Вовнянко.

Украине следует прекратить практику “добивания” собственной авиационной индустрии по команде из-за границы, а украинская власть должна проявить мудрость и создать нормальные условия для работы китайских инвесторов, которые приобрели украинский завод “Мотор Сич”, считает автор.

“Украине несказанно повезло – появился китайский инвестор, который очень заинтересован в применении украинских двигателей. Китай уже значительно опередил Украину в области создания самолетов (30 лет тому назад они за счастье считали добыть в Украине информацию или чертежи по авиа- и ракетостроению), особенно военных, а вот по авиационным двигателям они еще отстают. Тут бы украинской власти проявить государственную мудрость и создать нормальные условия для инвестора, включая сохранение и развитие производства в Украине, но нет. Поскольку США всячески тормозят развитие китайских высоких технологий, включая авиацию, чтобы не появился глобальный конкурент, то препятствуют этой сделке. Понятно, что США украинское двигателестроение, как говорится, и даром не нужно т.к. там уже созданы двигатели 6-го поколения, а мы остались практически на уровне 3-го поколения времен СССР. Если Украина упустит такую возможность, то в итоге потеряет и авиационное моторостроение, так как для своего развития оно потребует многомиллиардных долларовых вложений”, – описывает сложившуюся ситуацию Анатолий Вовнянко.