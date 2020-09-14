Кракен: Ужас морских глубин

14.09.2020, 11:02, Разное

Долгие годы кракен – страшный морской монстр, нападающий на корабли и утягивающий их под воду, считался такой сказкой, как снежный человек и Лох-Несское чудовище. Но время внесло свои коррективы.

Рассказы из прошлого

Кракен был известен еще в древности. Моряки в его существовании нисколько не сомневались. Из уст в уста передавались леденящие сердце истории, как гигантское чудовище, обхватив щупальцами судно, переворачивало его и утягивало его в холодную морскую глубину. Кракена как вполне реальное существо описывали Аристотель и Плиний Старший. В китайском трактате «Каталог гор и морей» кракен описывался как «рыба-холм» с человеческим лицом, руками и ногами.

В Европе кракен стал известен благодаря скандинавам. Это грозное морское чудовище описывалось в норвежском трактате XIII века «Зеркало конунга», а в труде шведского просветителя Олафа Магнуса (1490-1557) оно впервые именуется как «кракен». Раскроем книгу на интересующей нас странице.

«Вид его ужасен. Голова в колючках, во все стороны из нее торчат рога, оттого кракен похож на вырванное с корнем дерево. Длина туловища – 15 локтей, головы – 12. Глаза красные, огненные, ночью кажется, будто в глубине моря горит пламя. Ширина каждого глаза – 1 локоть. (Для справки: скандинавский локоть – это 0,5938м. Т.е. длина кракена согласно трактату около 27м.)

Когда он всплывает, то над водой как мачты взмываются его щупальца, которыми он может утянуть на дно даже самое большое судно. Погружаясь на дно, он порождает сильнейший водоворот и попавшее в него судно не имеет шансов на спасение».

Однако до середины XIX века кракен не находил себе места на страницах энциклопедий. Ученые – народ недоверчивый, рассказов им мало, подавай шкуру и кости. Вскоре они получили и то, и другое.

Материальные подтверждения

В ноябре 1861 года пароход «Алектон» встретил в районе Канарских островов кракена. Беспокоясь за судьбу судна, капитан приказал открыть огонь из пушек по чудовищу. Убитого монстра пытались поднять на борт, но этой затеи быстро отказались: вес чудовища был около 2 тонн.

Рассказ мог стать очередной байкой, но моряки привезли с собой фрагменты тела, общим весом 20 кг, которые предоставили Французской Академии Наук. По заключению академиков, страшный кракен был гигантским кальмаром. Французская Академия с большими оговорками признала их существование.

Признание кракена наукой

Настоящий прорыв наступил в 1873 году. В районе Ньюфаундленда рыбаки наткнулись в море на плавающую и не подававшую никаких признаков жизни гигантскую тушу. Один из смельчаков ткнул ее багром и тут же пожалел об этом. Туша ожила. Длинными щупальцами кракен схватил за борт лодки и стал погружаться в море. Один из рыбаков схватил топор и начал рубить щупальца. Кракен выпустил чернильное облако и исчез в глубине. В руки ученых попал уже вполне годное для изучения фрагмент щупальца мифического животного.

Буквально через месяц в этом же районе в сети попался уже цельный экземпляр. Несколько часов шла борьба между человеком и животным, человек победил. Ученые получили уже целого 10-метрового монстра. Вскоре такие случаи насчитывались десятками. Неизвестные причины вызвали массовый мор среди морских обитателей, и море все чаще выбрасывало на берег гигантские туши.

Кракен был изучен, обмерен и описан. Он оказался гигантским кальмаром, головоногим моллюском и получил наименование архитеутис. Размер колеблется от 2,5 до 12м. В 1887 году на побережье Новой Зеландии море выбросило экземпляр длиной 17,4м.

Так что, одной легендой стало меньше? Рассказы моряков о том, как кракен топит корабли – сказка? Не торопитесь.

Последние нападения на суда

В январе 2003 года в водах Мадейры гигантский кальмар напал на яхту «Жером». «Чудовище присосалось к корме, несколько щупалец (каждое было толще моей ноги!) перебросило за борт и начало со всех сил тянуть судно на дно. Не знаю, что случилось, но по непонятным причинам монстр отпустил судно и ушел на глубину. Если бы чудовище продолжало свои попытки, меня бы здесь не было». Так делился своими впечатлениями о пережитом яхтсмен Оливье де Керсуасон.

Фото из открытых источников

В 2011 году в Калифорнийском заливе на глазах людей кальмар напал на 12-метровое рыбачье судно. Щупальцами он хватал людей и утягивал их под воду. Под конец он ухватился щупальцами за борт и начал раскачивать судно, пока не перевернул его. По свидетельству зоологов, судно подверглось нападению плотоядного кальмара Гумбольдта, обитающего в этих водах. В результате неконтролируемого вылова рыбы, пищи в море становится все меньше. Появление кальмаров-людоедов в море – это плохой знак. Уже зафиксированы случаи нападения кальмаров на водолазов и аквалангистов.

Кракен есть!

Что же касается возможных размеров гигантских кальмаров, то имеются свидетельства о наблюдении кальмаров длиной 20м. Зоологи допускают существование в глубине океана особей длиной до 50м. Ученые исходят из того, что все найденные экземпляры гигантских кальмаров (12-15м) относятся к молодым особям. Размер их присосок 5 см. А на многих китах находят следы от присосок до 20см в диаметре. Вот возьмите и перемножьте 15 на 4.