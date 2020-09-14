 

Петр Чернышев спасал тяжелобольную Анастасию Заворотнюк путем нечеловеческих нагрузок

14.09.2020, 10:53, Разное

Прошлым летом в Сети появилась информация, что актриса Анастасия Заворотнюк серьезно заболела. Журналисты и знакомые семьи рассказали, как фигурист Петр Чернышев спасал свою супруга путем нечеловеческих нагрузок, активно работая на ледовых шоу.
В мае этого года, согласно официальной информации Минздрава РФ, стало известно, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому. Это заболевание, которое требует сложного и дорогостоящего лечения. Финансовая ситуация в семье звезды «Моей прекрасной няни» в последнее время была тяжелой. Актриса взяла кредит на огромный дом в Крекшино и не смогла своевременно его выплатить. В 2018 году ей удалось подписать с банковским учреждением мировое соглашение. Однако спустя некоторое время артистку начали осаждать и коллекторы, так как она взяла ссуду на строительство катка после свадьбы с Петром Чернышевым. Ледовый проект прогорел, поэтому Анастасия Заворотнюк осталась должна 44 миллиона рублей.

Собирать средства на лечение актрисы семья не стала, а все расходы взял на себя фигурист. По словам певицы Виктории Пьер-Мари, для Петра Чернышева болезнь супруги стала настоящим испытанием. Ее коллега Лия Волянская отметила, что спортсмену пришлось продолжать работать в ледовых шоу с улыбкой на лице, когда его жена была в реанимации. За два месяца он откатал около 20 представлений, заработав достаточно денежных средств для семьи и лечения актрисы. Певица отметила, что благодаря нечеловеческим нагрузкам и фигуристам, которые приглашали мужа Анастасии Заворотнюк в проекты, он выстоял и не остался без средств к существованию.



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