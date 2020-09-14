 

Диетологи назвали самые вредные продукты для людей старше 40 лет

14.09.2020, 10:53, Разное

Медики рекомендуют следить за своим рационом в течение всей жизни, а вот после 40 лет стоит ещё более целенаправленно заняться здоровым образом жизни и питанием. Диетологи назвали самые вредные продукты для людей старше этого возраста.

Специалисты обращают внимание, что когда возрастная отметка переходит за цифру 40, начинают появляться серьёзные проблемы со здоровьем. Диетологи советуют исключить из своего рациона некоторые продукты, и ситуация стабилизируется. Сначала нужно навсегда забыть о растворимом кофе со сливками, увеличивающем в крови количество вредных насыщенных жиров, что опасно для здоровья сердца. Второй враг молодости – это газированные напитки: сочетание высокого содержания сахара с повышенной кислотностью оказывает отрицательное влияние на организм, вызывая сердечно-сосудистые заболевания и даже подагру. Стоит отказаться как от фруктового сока из-за высокого содержания в нём глюкозы, так и от диетических батончиков с искусственными подсластителями и пальмовым маслом.

Медики объяснили, что популярные маффины и кексы опасны для здоровья из-за высокого содержания сахара и жиров с простыми углеводами, которые плохо воздействуют на зубы, микрофлору кишечника и работу поджелудочной железы. Чрезмерное употребление фастфуда и сосисок плохо отразится не только на весе, но и общем состоянии организма из-за содержания канцерогенных нитратов. Не стоит употреблять слишком много сливочного масла (ежедневная норма – 10-30 граммов в день), также рекомендуется ограничить употребление белого хлеба и макарон, лишённых здоровой клетчатки.



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