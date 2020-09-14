 

Ксения Собчак показала подросшего сына в Новой Третьяковке

14.09.2020, 10:53, Разное

Ведущая Ксения Собчак показала подросшего сына Платона, с которым посетила Новую Третьяковку. Блогер решила отправиться на выставку «Русская сказка», сделанную на основе произведений Виктора Васнецова. Наследник знаменитости пришел в восторг от увиденного.
В Instagram Ксения Собчак довольно эмоционально отозвалась о данном культурном мероприятии. Увиденное она назвала «настоящим патриотизмом», также блогер подметила, что присутствует множество интерактива и оживающих картин наряду с великими шедеврами.
По мнению Собчак, выставка будет интересной даже для маленьких детей. Если бы так были организованы все культурные мероприятия, малыши бы с раннего возраста любили музеи.

На обнародованных в социальной сети кадрах Платон позирует в джинсовом бомбере и бейсболке, он завороженно смотрел на арт-объекты. Подписчики отметили, что наследник знаменитости растет очень очаровательным и умным.

Напомним, что Собчак родила сына в браке с актером Максимом Виторганом. После развода с ним она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. 13 сентября пара отметила первую годовщину свадьбы.
https://news.ru/show-business/sobchak-pokazala-podrosshego-syna-v-novoj-tretyakovke/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Ученые: Сигареты без фильтра наиболее опасны для здоровья

10.09 / Дрю Бэрримор дала личное интервью: “Я никогда-никогда больше не выйду замуж!”

03.07 / Захватившего монастырь схиигумена лишили церковного сана

28.06 / Эксперты назвали 5 подержанных спорткаров по цене LADA Vesta

23.07 / Личное: Тёпленькая ушла

09.07 / Мнение: Новая серия “пленок Деркача”.

30.08 / Популярные продукты являются причиной резкого повышения сахара в крови

09.07 / В Ватикане удачно разделили сросшихся головами сиамских близнецов

14.07 / Медики назвали три опасных свойства кардамона для организма

15.08 / Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска