Ксения Собчак показала подросшего сына в Новой Третьяковке

14.09.2020, 10:53, Разное

Ведущая Ксения Собчак показала подросшего сына Платона, с которым посетила Новую Третьяковку. Блогер решила отправиться на выставку «Русская сказка», сделанную на основе произведений Виктора Васнецова. Наследник знаменитости пришел в восторг от увиденного.

В Instagram Ксения Собчак довольно эмоционально отозвалась о данном культурном мероприятии. Увиденное она назвала «настоящим патриотизмом», также блогер подметила, что присутствует множество интерактива и оживающих картин наряду с великими шедеврами.

По мнению Собчак, выставка будет интересной даже для маленьких детей. Если бы так были организованы все культурные мероприятия, малыши бы с раннего возраста любили музеи.

На обнародованных в социальной сети кадрах Платон позирует в джинсовом бомбере и бейсболке, он завороженно смотрел на арт-объекты. Подписчики отметили, что наследник знаменитости растет очень очаровательным и умным.

Напомним, что Собчак родила сына в браке с актером Максимом Виторганом. После развода с ним она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. 13 сентября пара отметила первую годовщину свадьбы.

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