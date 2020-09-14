Если в любви не везёт – Личное мнение

14.09.2020, 10:52, Разное

Среднестатистическая россиянка 25-45 лет симпатична, ухожена и образованна. Она работает, но продвижения по карьерной лестнице нет и не предвидится. А если и предвидится, то незначительное.

Также среднестатистическая россиянка, увы, не очень-то и счастлива в личной жизни.

Эта личная жизнь у нашей женщины либо отсутствует, либо рядом с ней — мужчина которого и личной жизнью-то называть не хочется: пассивен, невнимателен, порой и грубоват, цену себя знает. Как правило, завышенную.

Да, я обобщаю. Да, и у нас есть отличные мужики. Только вот во многих странах, где я пожила, тот непривлекательный типаж мужчин, что я описала выше, является исключением, а у нас, увы, — правилом.

В той же Италии, в Штатах, в Дании и во Франции мужчины, в большинстве своём, относятся к женщинам лучше, чем у нас.

У них ценят женщин, а у нас на божничке — мужики.

И ладно бы — короли, но ведь нет: так себе у нас мужички, на мой взгляд. Напыщенные, некрасивые, пузатенькие, со стилем — беда, даже если таскаются в барбер-шопы.

Это моё личное мнение. Вы можете его не разделять, но только вот если нашей бабе выехать за пределы Родины, то с непривычки можно и офигеть от того, какие, оказывается, классные мужики бывают.

По улицам ходят, женщин своих обнимают, с детьми играют. По-настоящему ухоженные, приятные.

Кто видел, тот поймёт.

Девки, если не складывается личная жизнь, не опускайте руки и не тупите!

Не надо таскаться по гадалкам или пытаться соблазнить несвободного начальника отдела в надежде, что жена — не стена.

Мужчин, на самом деле, много, и среди них — полно хороших. Вам просто нужно с ними познакомиться и начать общаться.

В эпоху Интернета глупо ограничивать себя мужским контингентом своего городка, офиса или круга общения. Общайтесь с иностранцами.

Сколько классных девчонок и женщин, которым не везло в любви здесь, теперь живут счастливо заграницей. С мужчинами, которые их любят, уважают и обожают. За-ме-ча-ют!

Берите судьбу в свои руки. Забудьте бабкину поговорку о том, что, если это твоё, то оно само постучится в дверь.

Ну, кто там в эту дверь может постучаться? Бухой сосед?

Короче, начинайте учить английский и общаться с мужчинами в Интернете. Из разных стран, а не только из своего Пердюйска или душной московской конторы.