Мнение: О крайнем дне Лукашенко

14.09.2020, 10:49, Разное



Фото © Tut.by.

Отсчёт времени для последнего диктатора Европы и «крепкого картошка» Александра #Лукашенко пошёл уже на часы. Уже совсем скоро начнётся встреча в Сочи, которую одни называют едва ли не судьбоносной, а другие – подчёркнуто рабочей. Судя по всему, какое-то чёткое понимание относительно её исхода у белорусского президента уже сложилось.

Поэтому он и решился…

Решился снова применить силу к протестующим соотечественникам. Если предыдущие массовые акции заканчивались более-менее мирно, то сейчас белорусские силовики недвусмысленно напомнили гражданам о жёстких разгонах первых послевыборных протестов. Более 400 задержанных только в Минске – такого в Беларуси не было почти месяц.

При этом, по некоторым данным, на улицы вышло более 150 тыс. белорусов – привет всем, кто считают, будто силовики «не решатся» действовать, когда протест окажется массовым. Сообщается об избиениях участников акций, а также о сомнительных в правовом плане действиях неких людей в гражданской одежде, но в милицейских балаклавах, задерживавших некоторых протестующих. Режим™ Александра Лукашенко пробил очередное дно, в этот раз крайнее.

Надо отметить, что на минувшей неделе в Беларуси прошло рекордное количество задержаний активистов оппозиции. Практически разгромлен Координационный совет, созванный по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской: из семи членов его президиума на свободе в Минске остается только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Остальные либо задержаны, либо покинули страну. Но это никак не повлияло на протестную активность – ни в ту, ни в другую сторону.

На этом фоне заявления неофициально победившего кандидата в президенты, Светланы Тихановской, звучали на удивление беззубо. И, в общем-то факт, что белорусский протест за месяц так и не обрёл внятного лидера, даёт некоторые козыри действующему главе государства. Который не рассуждает, а действует, всё время меняя тактику. Выступая то как спецназовец, то как отец нации, вразумляющий неразумных детей, то как национальный лидер, отстаивающий независимость Беларуси хотя бы от коварного Запада.

Но не от Москвы. По всеобщему убеждению, Александр Лукашенко летит в Сочи торговать Родиной. Менять самостоятельность республики на гарантии собственной безопасности. А будет ли эта мена оформлена в виде настоящего аншлюса под эгидой «братской помощи» из России, либо пройдёт в формате прорывных решений в сфере российско-белорусской интеграции и упрочения Союзного государства – не суть важно. Консенсус в том, что независимому правлению экс-директора совхоза приходит крайний день…

А вас устраивает такой вариант развития событий?