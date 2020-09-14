BP спрогнозировала окончание эпохи роста спроса на нефть

14.09.2020, 10:48, Новости дня

В ближайшие 30 лет рост глобального спроса на нефть может не возобновиться, говорится в прогнозе британской энергетической компании BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года.

В документе компании говорится о трех сценариях развития энергетической отрасли на ближайшие 30 лет. В «Быстром» сценарии предполагается принятие мер, направленных на увеличение стоимости парниковых выбросов для производителей на 70% к уровню 2018 года.

В «Нулевом» сценарии говорится не только об ужесточении климатической политики, но и изменении социального и потребительского поведения в отношении использования энергии. По данному прогнозу, выбросы углерода должны упасть на 95% к 2050 году. Третий сценарий – «Обычный» – предусматривает сохранение текущих трендов в энергетике без значительных и резких изменений, передает ТАСС.

При этом во всех трех сценариях прогнозируется падение спроса на нефть к 2050 году. В соответствии с «Обычным» сценарием потребление нефти снижается на 10%, по «Быстрому» – на 55%, а по «Нулевому» – на 80%.

Два других сценария вовсе не предполагают возвращение спроса на нефть на уровни до пандемии коронавируса.

«Снижение спроса на нефть связано с ростом эффективности и электрификацией автомобильных перевозок», – говорится в отчете ВР.

Во всех трех сценариях пик потребления нефти в транспорте приходится на середину и конец 2020-х годов. По мнению аналитиков компании, доля нефти в транспортном потреблении упадет с уровня в более чем 90% в 2018 году до около 80% к 2050 году в «Обычном» сценарии, до 40% – в «Быстром» и до 20% – в «Нулевом».

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года, а далее – на 5,8 млн до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Инвесторы также оценивают прогноз американского минэнерго, опубликованный в понедельник вечером. Согласно документу, добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в сентябре снизится по сравнению с августом на 19 тыс. баррелей в день, или на 0,25% – до 7,558 млн баррелей.