 

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

14.09.2020, 10:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где он проведет рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Эта первая зарубежная поездка белорусского лидера после прошедших в августе президентских выборов, против результатов которых белорусская оппозиция устраивает акции протестов, передает БелТА.

В рамках рабочего визита состоится встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Переговоры лидеров пройдут в формате «один на один». 

Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, а также рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе. 

По информации пресс-службы Кремля, на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. 

«Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – отметили в Кремле.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подписания документов по итогам его встречи с Путиным не планируется. 



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