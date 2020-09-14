Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

14.09.2020, 10:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где он проведет рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Эта первая зарубежная поездка белорусского лидера после прошедших в августе президентских выборов, против результатов которых белорусская оппозиция устраивает акции протестов, передает БелТА.

В рамках рабочего визита состоится встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Переговоры лидеров пройдут в формате «один на один».

Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, а также рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе.

По информации пресс-службы Кремля, на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

«Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – отметили в Кремле.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подписания документов по итогам его встречи с Путиным не планируется.