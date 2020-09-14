В Москве стартовал форум «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

14.09.2020, 10:48, Новости дня

В Москве 14 сентября при поддержке Министерства науки и высшего образования стартовал Всероссийский молодежный исторический форум «Моя страна. Моя история. Моя Победа».

В рамках форума пройдет очный этап одноименной номинации, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и номинации для иностранных граждан «Города-побратимы наших стран» XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всероссийский молодежный исторический форум «Моя страна. Моя история. Моя Победа» проходит в рамках Года Памяти и Славы, объявленного в РФ в 2020 году. В числе партнеров форума – президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российское историческое общество, Российская академия образования, Российский государственный гуманитарный университет, Федеральное агентство по делам молодежи, Музей Победы.

14 сентября конкурсанты из 53 регионов РФ представят перед членами экспертного совета свои проекты, направленные на сохранение исторической памяти, формирование гражданской идентичности и духовно-нравственное воспитание молодого поколения страны.

Наиболее отличившиеся молодые историки – в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа» получат грамоты Российского исторического общества. Также для победителей предусмотрены денежные премии от Российской академии образования в размере 100, 80 и 50 тыс. рублей и ценные призы от Российского военно-исторического общества.

Участников форума поздравил Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Уже 17 лет конкурс раскрывает имена неравнодушных граждан, которые вносят свой вклад в развитие России, сохранение ее культуры и истории. И эти две номинации помогают вам сделать еще больше, масштабировать свой проект, транслировать лучшие практики на всю страну. Желаю каждому участнику форума продуктивной работы в следующие три дня, а конкурсантам – веры в свои силы и удачной защиты проектов!» – сказал он.

Директор департамента молодежной политики Министерства науки и высшего образования Денис Аширов обратился к участникам. «Рад, что сложная эпидемиологическая обстановка в стране не помешала организации столь масштабного форума. Насыщенная трехдневная программа позволит участникам не только представить свои проекты перед экспертами и перенять опыт у своих наставников, но и погрузиться в атмосферу патриотизма и гордости за свою Родину в рамках запланированных культурных мероприятий», –отметил Аширов.

Номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» проводится при поддержке Российского государственного гуманитарного университета и Российской академии образования.

Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов отметил: «Наш университет с благодарностью принял предложение организаторов Всероссийского молодежного исторического форума «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Мы понимаем, насколько важна в конкурсных отношениях проблема экспертизы и ее глубина. Не можем не отметить постоянное усиление экспертных оснований конкурса: ежегодно преподаватели вузов, специалисты Российской академии наук и Российской академии образования работают с материалом, который представляют наши участники. Такая межведомственная основа создала прекрасную платформу для развития как самого конкурса, так и молодежного исторического движения страны».

«Российская академия образования принимает активное участие в поддержке конкурса – по пяти номинациям учреждены премии, в том числе две специальные премии имени Людмилы Алексеевны Вербицкой. Номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа», участники которой сегодня собрались на форуме, в Год Памяти и Славы, стала самой масштабной. РАО делает многое для противодействия фальсификации истории, и мы надеемся, что те проекты, которые представят конкурсанты, станут важным шагом в сохранении правдивой исторической памяти», – рассказал заместитель президента Российской академии образования Игорь Павлов.

Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова отметила, что 2020 год стал уникальным. «Впервые в истории мы проводим очные туры онлайн. В дистанционном формате прошли очные этапы в 19 тематических номинациях конкурса «Моя страна – моя Россия». Ценно, что номинацию, приуроченную к знаковой для РФ дате 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, удалось провести в традиционном формате. Именно она стала самой масштабной в нынешнем сезоне, собрав почти 12 тысяч участников, представивших свои проекты в заочном этапе конкурса», – отметила она.

С напутственным словом к участникам обратился председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской городской Думы Александр Козлов. «Форум подарил первую в этом году возможность очной встречи в рамках конкурса «Моя страна – моя Россия». В течение трех дней участники представят свои проекты, получат новые знания, возможность познакомиться и пообщаться со своими коллегами из других регионов. Уверен, это зарядит конкурсантов новой энергией, которая позволит им реализовать представленные инициативы на своих малых территориях», – сказал он.

Помимо представления проектов в рамках конкурсной программы, участники форума встретятся с учеными, представителями органов государственной власти и общественных объединений.