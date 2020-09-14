 

Чревато раком: в Роспотребнадзоре заявили о чрезмерном потреблении соли россиянами

14.09.2020, 10:43, Разное

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что россияне ежедневно употребляют около 12 граммов соли. Это более, чем в два раза выше нормы, которая составляет пять граммов в день.

Людям с повышенным артериальным давлением и вовсе можно съесть лишь один грамм в сутки. В ведомстве напомнили, что чрезмерное потребление соли может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и легких, а также к диабету и даже раку.

Эксперты посоветовали россиянам не солить еду и не заправлять блюда кетчупом или соевым соусом, поскольку в них также есть соль. Вместо нее можно использовать чеснок, пряные травы, лимон и лайм.



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