Раскрыта особенность предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

14.09.2020, 10:43, Разное

Общение президентов России и Белоруссии пройдет без участия журналистов. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в резиденции “Бочаров ручей” в Сочи. Об этом сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Одной из тем переговоров политиков станет экономика. В частности, Путин и Лукашенко обсудят цены на энергоносители и реструктуризацию долга Белоруссии перед Россией.

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