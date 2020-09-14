Раскрыта особенность предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
14.09.2020, 10:43, Разное
Общение президентов России и Белоруссии пройдет без участия журналистов. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в резиденции “Бочаров ручей” в Сочи. Об этом сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Одной из тем переговоров политиков станет экономика. В частности, Путин и Лукашенко обсудят цены на энергоносители и реструктуризацию долга Белоруссии перед Россией.
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