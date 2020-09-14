Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь и показала подарок от младшей дочери

14.09.2020, 10:30, Разное

В минувшую субботу Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отмечали 12-ю годовщину брака, по случаю чего в специальном Instagram-аккаунте, который был создан семьей актрисы для редких рассказов о состоянии ее здоровья и опровержения различных слухов, появилось поздравление.

Сегодня Настя и Петр отмечают 12-ю годовщину со дня свадьбы! Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она не приготовила, бесценно. Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее. Ваша любовь – это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили. Пусть она снова и снова бережет вас и ведет через все невзгоды, пусть принесет вам еще много теплых, светлых, радостных моментов. Мы очень хотим видеть вас самыми счастливыми! Любим вас, с праздником!

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев с 4-месячной Милой, старшими детьми Насти – 18-летним Майклом и 23-летней Анной, мамой актрисы Валентиной Борисовной и всеобщим любимцем – мальтийской болонкой Умкой – в гостиной своего дома в Подмосковье

Несколько же часов назад пост по случаю такого праздника появился и на официальной странице самой Анастасии. Это первая публикация актрисы, начиная с апреля: в ней она показала подарок младшей дочери Милы для них с Петром, а также другие ее работы.

Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы! И просто самое лучшее творчество, – написала Анастасия.

Анастасия и Петр с дочкой Милой

Конечно же, на этот пост поклонники актрисы отреагировали словами поддержки, поздравлений и признаниями в любви.

Как известно, сейчас семья Анастасии Заворотнюк переживает тяжелые времена. Осенью прошлого года ряд СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали глиобластому – наиболее частую и наиболее агрессивную форму опухоли мозга. Официальных подтверждений диагнозу нет до сих пор: родственники актрисы не дают комментариев, и лишь изредка в официальном аккаунте Instagram Анастасии появляются опровержения всем слухам и домыслам.

В 2019 году Анастасия вместе со своей семьей стала героиней одного из мартовских номеров HELLO!. В интервью она рассказала о рождении младшей дочери и другие подробности своей жизни.