Девушка умерла на глазах избранника во время свидания

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14.09.2020, 10:23, Разное

В Кении романтическое свидания Бенджамина Казунгу и 31-летней Доркас Джепкемои Чумбы закончилось трагедией. Девушка погибла на глазах у своего избранника.

Пара решила устроить ужин на природе около водопада Чепкиит. Доркас захотела сделать несколько памятных фотографий на фоне живописного пейзажа. Бенджамин взялся за камеру, а его возлюбленная позировала около водопада. В какой-то момент она поскользнулась и сорвалась вниз. Парень пытался спасти ее, но ему это не удалось. В разговоре с журналистами он признался, что этот день стал для него худшим в жизни, передает “Москва 24”.



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