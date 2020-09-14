Роскачество раскрыло обман производителей маринованных огурцов

14.09.2020, 10:23, Разное

В Роскачестве рассказали о недочетах, выявленных в ходе проверки популярных марок маринованных огурцов, которые можно найти во многих магазинах России. В частности, экспертам удалось выяснить, что некоторые производители вводят покупателей в заблуждения, указывая не соответствующий действительности размер огурцов.

Специалисты проверяли товары брендов “Пиканта”, Green Ray, “Хороший день”, Lutik, “6 соток”, “Просто” и Bonduelle. Сотрудники организации установили, что в некоторых низ них содержатся либо плоды разного размера, либо высокая концентрация соли, уксусной кислоты и хлоридов, сообщает телеканал “360”.