 

Роскачество раскрыло обман производителей маринованных огурцов

14.09.2020, 10:23, Разное

В Роскачестве рассказали о недочетах, выявленных в ходе проверки популярных марок маринованных огурцов, которые можно найти во многих магазинах России. В частности, экспертам удалось выяснить, что некоторые производители вводят покупателей в заблуждения, указывая не соответствующий действительности размер огурцов.

Специалисты проверяли товары брендов “Пиканта”, Green Ray, “Хороший день”, Lutik, “6 соток”, “Просто” и Bonduelle. Сотрудники организации установили, что в некоторых низ них содержатся либо плоды разного размера, либо высокая концентрация соли, уксусной кислоты и хлоридов, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Лукашенко

02.07 / Коронавирус в России за сутки обнаружен у 6 760 человек

02.07 / 89-летний миллиардер и экс-глава “Формулы-1” Берни Экклстоун стал отцом в четвертый раз

13.08 / «Это высшая мера наказания — страшнее смертной казни»

19.07 / Как прокремлевские СМИ отреагировали на 100-летие Договора о Шпицбергене

31.07 / Вырвать с мясом

07.07 / Мнение: Измена в Роскосмосе

22.07 / От имени Марии Порошеной мошенники обманывают людей

12.09 / Киркорову отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна напомнили его роман с Пугачевой

18.08 / Где были царские сады, построят бизнес-центр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска