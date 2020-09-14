Роспотребнадзор назвал способ снизить потребление соли
14.09.2020, 10:17, Разное
Специалисты Роспотребнадзора назвали способ, который поможет снизить количество потребляемой в сутки соли. Допускается есть до пяти граммов данного продукта в день, а в РФ средний показатель достигает отметки в 12 граммов.
В США и Европе люди потребляют 10 граммов соли в день, в РФ показатель на 2 грамма больше. Пациенты с повышенным давлением должны есть не менее одного грамма продукта в день, если не имеются никакие иные предписания врача. Чрезмерное поедание соли увеличивает риск развития сердечных заболеваний, сахарного диабета, рака.
До 80% потребляемого объема приходится на соль из готовых продуктов. Она присутствует в колбасе, сдобном печенье, хлебе, чипсах, сухих завтраках. Для уменьшения объема употребления соли нужно не использовать ее во время приготовления пищи. Продукт можно заменить натуральными специями, лимоном, соком лайма, чесноком.
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