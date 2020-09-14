Видеоняня сняла руки, тянущиеся к младенцу в кроватке

14.09.2020, 10:16, Разное

Приболевший младенец был беспокойным и много плакал, но в тот день он вел себя необычно тихо, а когда его мама, находясь на кухне, глянула на монитор видеоняни, она внезапно увидела причину затишья.

Когда 28-летняя Чарли Дэвис из Эйлсбери, Бекингемшир (Англия) увидела на экране видеоняни, что к голове ее маленького сына Айзека тянутся чьи-то скрюченные руки, она решила, что в комнату забрался чужой и хочет навредить ребенку.

Чарли тут же побежала в детскую, но никого там не увидела, а 4-месячный Айзек спокойно спал в своей кроватке.

Чарли была сбита с толку этим инцидентом и потому вскоре позвонила своей сестре Кайли и поделилась с ней пережитым. А Кайли посоветовала сходить к экстрасенсу.

На сеансе экстрасенс сообщил Чарли и Кайли, что пугающие скрюченные руки на снимке принадлежат бабушке и дедушке Айзека со стороны Пола – мужа Чарли, которые умерли задолго до рождения внука, и они не пытались нанести Айзеку вред, а наоборот хотели его утешить, так как ребенок недавно перенес респираторное заболевание.

"Я была в шоке, когда увидела эти руки, я ясно видела пару рук рядом с головой Айзека. Они не прикасались к его голове, но я не знала, что и думать. У меня началась паника", – рассказывает Чарли.

"Я бросилась в спальню, боясь, что сейчас столкнулись лицом к лицу с незваным гостем, но там никого не было, а Айзек все еще спал. Я посмотрела на монитор и руки все еще были видны на нем рядом с ребенком. Я сделала снимок. Потом я еще раз убедилась, что с Айзеком все в порядке и он спит. После этого видеоняня отключилась, а когда снова включилась, то рук уже не было".

По словам Чарли, Айзек болел из-за простуды и экстрасенс ничего не могла знать об этом, однако она верно все сказала. Чарли испытала большое облегчение, узнав, что руки не хотели причинять ребенку вреда.

Айзек родился немного недоношенным, но он был очень активным и хорошо набирал вес. Поэтому когда он на три недели внезапно подхватил сильную респираторную инфекцию, его родители были очень обеспокоены. Айзек все время плакал.

В тот день он тоже с утра много плакал из-за все еще невылеченной простуды, но потом так устал, что заснул. Чарли же пошла убираться на кухню и взяла с собой видеоняню, чтобы смотреть как там ее ребенок.

И она была поражена тому, как крепко на этот раз заснул Айзек, Чарли не слышала ни одного звука из видеоняни, Айзек ни разу не просыпался с очередным плачем, пока она мыла посуду.

Закончив с посудой, Чарли посмотрела на монитор видеоняни и именно тогда увидела рядом с головой малыша сложенные человеческие руки. И она так никого и не обнаружила, когда побежала в детскую комнату.

"Мое сердце так сильно билось. Ничего подобного со мной раньше не случалось. Я не верила в призраков, но теперь я увидела это своими собственными глазами", – говорит Чарли.