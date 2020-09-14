«Салли» превращается в ураган и угрожает побережью Мексиканского залива США

14.09.2020, 10:13, Новости дня

Тропический шторм «Салли» замедлился в воскресенье, двигаясь на северо-запад в направлении американского побережья Мексиканского залива.

Ожидается, что он выйдет на берег на юге Луизианы, будучи ураганом второй категории, и может принести с собой проливные дожди и опасные штормовые нагоны – подъемы воды выше уровня, ожидаемого при обычном приливе, и вызванные штормом или ураганом.

«Я знаю, что для многих этот шторм появился из ниоткуда, – заявил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс. – Нужно, чтобы все обратили на него внимание. Давайте отнесемся к нему серьезно».

Синоптики из Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами прогнозируют, что «Салли» укрепится до урагана в понедельник и выйдет на берег в ночь на вторник. Это создаст опасные погодные условия, включая риск наводнения, в регионе от Морган-Сити в Луизиане до Оушен-Спрингс в Миссисипи.

Губернатор Эдвардс призвал людей немедленно начать подготовку к шторму. Он также отметил, что в Новом Орлеане, который может пострадать от прихода «Салли», до сих пор есть много людей, которые эвакуировались в этот город, скрываясь от урагана «Лаура».

«Основываясь на имеющейся информации, у нас есть все основания полагать, что этот шторм представляет собой значительную угрозу», – сказал он, отметив, что коронавирус создает дополнительные трудности при подготовке к удару стихии.

В связи с «Лаурой» в штате мобилизовано 5400 военнослужащих Национальной гвардии, и они будут помогать в связи с приходом «Салли».

Крис Яндл, житель города Мандевилля, в 56 километрах от Нового Орлеана, закупил недельный запас продуктов, перенес всю садовую мебель в дом и укрылся в ожидании шторма.

«Я стараюсь сохранять спокойствие, особенно с семьей из четырех человек и собакой, о которых нужно заботиться, – сказал Яндл. – Я вырос в Луизиане и пережил много ураганов, но я никогда не испытывал такого беспокойства по поводу урагана, как в этот раз».

Власти Миссисипи предупредили, что шторм, как ожидается, наложится на прилив, что приведет к значительному штормовому нагону.

«Все наши друзья на побережье и на юге Миссисипи должны понимать, что если вы живете в низине, завтра рано утром пора выбираться», – заявил губернатор Тейт Ривз вечером в воскресенье.

В Уэйвленде, штат Миссисипи, Джоуи Шовин c помощью веревок закреплял высокий деревянный столб с фигурой пеликана наверху, служащий дорожным указателем к его кемпингу. По его словам, такой же указатель с пеликаном на другой стороне дороги смыло в результате тропического шторма «Кристобаль» ранее этим летом. Тот шторм принес более 90 сантиметров в воды в этот район.

«Если ["Салли"] выйдет на побережье как ураган второй категории, то думаю, что в том месте, где мы стоим, будет от 180 до 210 сантиметров воды, – говорит Шовин. – Поэтому мы определенно не собираемся здесь оставаться».

По состоянию на вечер воскресенья, шторм двигался на со скоростью 15 километров в час. Центр шторма находился в 265 километрах от Панама-Сити во Флориде и в 315 километрах от устья реки Миссисипи. В воскресенье на побережье Флориды со стороны Мексиканского залива была ветреная, влажная погода.

В Пенсаколе на северо-западе Флориды ожидают от 25 до 38 сантиметров осадков.

По прогнозам синоптиков, к середине недели «Салли» может в общей сложности принести до 51 сантиметра осадков. Скорость ветра внутри шторма в воскресенье вечером достигала 95 километров в час.

«По прогнозам, он принесет не только разрушительные ветры, но и опасные штормовые нагоны, – заявил Дэниэл Браун из Национального центра по наблюдению за ураганами. – Поскольку он замедляется, он может вызвать огромное количество осадков в ближайшие дни».

И это не единственный шторм в Атлантическом бассейне. «Полетт» (Paulette) получил статус урагана вечером в субботу. По прогнозам, он приведет к штормовым нагонам, прибрежным наводнениям и сильным ветрам. В воскресенье вечером он находился примерно в 195 километрах к юго-востоку от Бермудских островов. Скорость ветра внутри шторма достигала 137 километров в час.

Бывший тропический шторм «Рене», как ожидается, превратится в остаточную зону низкого давления в понедельник. Тропическая депрессия «Твенти», как ожидается, укрепится на этой неделе и превратится в тропический шторм ко вторнику, прогнозируют синоптики.

«Эта неделя, фактически, является пиком сезона ураганов, – сказал Браун. – Сейчас наблюдается довольно большая активность по всем тропикам».