В небе над Китаем возник «Хогвардс»

14.09.2020, 10:14, Разное

Жители Китая чуть не поверили в чудо, когда в небе их взорам предстал парящий в небе «Хогвардс». Однако здесь не было никакой магии, просто природа порой тоже творит чудеса, например, в виде миража.

Произошло это событие 11 сентября в китайском городе Цзинань. Местные жители разглядели в небе летающее строение, которое очень напоминало школу магии Хогвардс, известную по книгам о волшебнике Гарри Потере. Об этом сообщает издание The Paper.

На самом деле это не было монтажом, просто пользователю популярного китайского сайта Weibo удалось заснять редкое явление природы и опубликовать уникальные кадры в Сети.

Многих, кто поверил в реальность возникшего в небе строения, ждало разочарование. Летающий «Хогвардс» оказался обычным природным явлением – миражом.

Обычно это происходит, когда воздух насыщается влагой и его температура становится выше, чем вода в находящихся поблизости водоемах. Разница в температурах ведет к преломлению лучей света, которые перескакивают из одной плоскости в другую. Таким образом, строения могут внезапно появиться на небе среди облаков, да, по сути, в любом месте.

Теперь у китайцев возник другой вопрос – что это за здание отразилось в небесах 11 сентября.

Местные жители предположили, что это могло быть строение, располагавшееся в двух километрах от места наблюдения миража.

К слову, над Китаем часто наблюдают разнообразные редкие природные явления. Ранее жители Поднебесной узрели в небе у своих берегов «флотилию НЛО». Светящиеся огни в виде столбов замерли в небе над островами Кинмэнь и Мацу.