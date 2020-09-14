Оксана Фандера удивила поклонников снимком в одних трусах в Сочи

14.09.2020, 10:09, Разное

Актриса Оксана Фандера редко радует поклонников новыми фотографиями в микроблоге Instagram. Однако недавно 52-летняя жена Филиппа Янковского опубликовала снимок, на котором она позирует в одних трусах в Сочи.

Оксана Фандера отправилась на фестиваль «Кинотавр», который проходил на побережье Черного моря. На красной дорожке артистка появилась в изысканном вечернем платье и в бриллиантах, стоимость которых оценили примерно в 8 миллионов рублей. Кроме этого, актриса порадовала фолловеров откровенным снимком, на котором она позирует в гостинице без бюстгальтера. Оксана Фандера запечатлена, стоящей на балконе номера в черно-белых плавках с завышенной талией, а в руках у нее верх от купальника. Супруга режиссера задумчиво смотрит вдаль. Фотография вызвала у поклонников бурную реакцию. 52-летнюю Оксану Фандеру засыпали комплиментами по поводу ее тонкой талии и стройных ног. При этом знаменитость неоднократно признавалась, что ее фигура это не результат изнурительных тренировок, так как она не любит занятия спортом.

Фандеру и Янковского считают одной из самых крепких супружеских пар российского кинематографа. В браке звезды уже более 20 лет, у них есть сын Иван и дочь Елизавета. Дети пошли по стопам родителей, связав свою жизнь с театром и кино.