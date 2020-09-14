Дженнифер Лопес начало раздражать безделье жениха Алекса Родригеза

14.09.2020, 10:09, Разное

Прошлой весной 45-летний Алекс Родригез сделал предложение возлюбленной Дженнифер Лопес, однако свадьба до сих пор так и не состоялась. 51-летнюю певицу начало раздражать безделье экс-бейсболиста, так как она хочет видеть рядом с собой целеустремленного мужчину.

Дженнифер Лопес потребовала, чтобы ее жених стал трудоголиком, как она сама. Издание National Enquirer, которое ссылается на инсайдера, отмечает, что артистку начали раздражать некоторые качества Алекса Родригеза. Певица не может смириться с тем, как он относится к работе. Когда-то ее жених был звездой спорта, а сейчас перебивается реализацией мелких проектов и живет на свои сбережения.

По словам Дженнифер Лопес, возлюбленный загорается различными идеями, но пока так и не обрел «страсть», способную заменить ему игру в бейсбол. Артистка ранее старалась подтолкнуть экс-спортсмена к приобретению команды New York Mets, но Алексу Родригезу эта возможность не показалась привлекательной.