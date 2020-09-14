Бородина призналась, какую одежду покупает на рынке

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14.09.2020, 10:09, Разное

Известная российская телеведущая Ксения Бородина решила оправдаться за случай на рынке, когда она покупала там одежду. Туда она приехала, чтобы приобрести футболки большого размера, которые бы подошли беременным.
Ксения Бородина часто общается со своими подписчиками, отвечая на их вопросы в Instagram. Фолловерам стало интересно, есть ли в гардеробе знаменитости фейковые вещи. По словам Бородиной, раньше она приобретала подделки, поскольку у нее не было денег на оригинальные вещи. К этим временем ведущая больше возвращаться не хочет, поскольку с каждым годом улучшается качество жизни. Ведущая «Дома-2» считает, что лучше иметь в гардеробе мало вещей, но качественных.

После получения комментария на счет рынка не все подписчики оказались удовлетворены. Они заявили, что футболки большого размера есть во всех магазинах. В ответ Ксения Бородина заявила, что приобретать вещи на рынке не является позорным.

Сама же ведущая отмечает, что каждый раз люди задают множество вопросов по поводу ее стиля. После того, как 1 сентября она появилась на линейке у дочери в лоферах, их сразу же раскупили. Бородина выразила благодарность за доверие ее вкусу. Однако ведущая понимает, что не все могут позволить купить себе дорогие бренды, поэтому хотят получить более бюджетную альтернативу.



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