 

В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений в Единый день голосования

14.09.2020, 10:08, Новости дня

В Общественной палате по итогам мониторинга пришли к выводу, что выборы в рамках Единого дня голосования прошли спокойно, сообщила глава палаты Лидия Михеева.

«В целом, наша статистика свидетельствует о довольно спокойной обстановке на избирательных участках, и о том, что случаев, которые вызывали бы серьезную озабоченность, не было», – сообщила Михеева на итоговом брифинге общественному наблюдению за выборами, состоявшимися в рамках Единого дня голосования.

«Все сообщения, которые были получены, региональными общественными палатами были отработаны», – передает ее слова «Интерфакс».

Она отметила, что ситуационный центр палаты в ходе голосования зафиксировал 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках. На горячую линию ОП РФ за время проведения голосования, по словам Михеевой, «поступило беспрецедентно малое количество звонков – 12 сообщений из восьми регионов».

При этом глава ОП РФ отметила рост численности общественных наблюдателей подготовленных Общественной палатой совместно с региональными палатами, если в прошлом году за выборами Единого дня голосования наблюдали около 40 тыс. человек, то на минувшем ЕДГ работали более 57 тыс. общественных наблюдателей.

Ранее в МВД РФ сообщили, что Единый день голосования завершился без нарушений общественного порядка.

Промежуточные результаты обработки протоколов голосования свидетельствуют, что действующие руководители и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на выборах глав регионов России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.



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