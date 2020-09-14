Оксана Самойлова готовится к пластической операции

14.09.2020, 9:53, Разное

Мать четверых детей Оксана Самойлова заявила о намерении сделать пластическую операцию. Она сообщила, что хочет усовершенствовать свою грудь.

Оксана Самойлова всегда старается быть откровенной с подписчиками. Отвечая на их вопросы блогер подчеркнула, что никак не корректировала свою фигуру и не изменяла лицо, но делала пластическую операцию на груди. Фолловеры Самойловой не могут понять, как после рождения четверых детей супруга Джигана пребывает в такой потрясающей физической форме. Когда Самойлова родила сына Давида, то уже через неделю похвасталась плоским животом и тонкой талией.

Модель рассказала, что после появления на свет дочери Ариелы сделала пластику груди. Сейчас она намерена снова лечь под нож хирурга, чтобы доработать эту зону. В то же время Самойлова не исключила, что в будущем захочет в себе что-то изменить.

Оксана Самойлова следит за своей фигурой, посещая спортивный клуб. Модель признается, что худеть у нее получается больше, нежели набирать вес. Сейчас в день она потребляет 3,5 тысячи килокалорий, чтобы организм лучше переносил тренировки.

В целом жена Джигана не боится экспериментировать со своей внешностью. На днях она покрасила волосы в розовый цвет.