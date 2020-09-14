Надя Ручка из «Блестящих» рассказала о затяжных запоях

14.09.2020, 9:53, Разное

Экс-солистка группы «Блестящие» Надя Ручка в эфире телепрограммы на НВТ «Звезды сошлись» пояснила о своих затяжных запоях. Пагубной привычкой артистка страдала в 19-летней возрасте. Тогда она едва ли не спилась, поскольку переживала непростой жизненный период.

В молодости на Надю Ручку было совершено нападение. К тому же в тот период у начинающей артистки совершенно не было друзей и близких, которые могли бы помочь. Ручка рассказала, что только приехала в Москву учиться, а звонить родителям и рассказывать о проблемах она не захотела.

Неделями начинающая певица могла не выходить на улицу из съемной квартиры. С людьми она разговаривала исключительно в состоянии алкогольного опьянения. Певица рассказала, что начинала пить сразу же после пробуждения.

В рамках программы «Звезды сошлись» гости студии обсуждали приговор актера Михаила Ефремова. Суд доказал, что тот под воздействием спиртных напитков выскочил на полосу встречного движение и врезался в фургон службы доставки. Водитель последнего скончался в больнице на следующее утро. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Артист не согласен с решением суда, поэтому намерен подавать апелляцию.