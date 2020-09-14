 

Правящая партия Японии выбрала нового главу вместо ушедшего Абэ

14.09.2020, 9:45, Новости дня

В Японии новым главой правящей Либерально-демократической партии стал Есихидэ Суга. Об этом сообщает агентство Associated Press. 

Он получил 377 из 535 депутатов однопартийцев.

Два других претендента на пост лидера партии получили в сумме 157 голосов: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида – 89 голосов, а бывший министр обороны Сигэру Исиба – 68.

После голосования и утверждения кандидатуры в парламенте, Суга сменит на посту премьер-министра Японии Сндзо Абэ.

Суга отметил, что его главными приоритетами являются борьба с коронавирусом и восстановление экономики, пострадавшей от пандемии. 

Во время премьерства Абэ Суга занимал пост генерального секретаря правительства.

28 августа Абэ объявил о намерении уйти в отставку. По его словам, он принял такое решение, потому что “не может выносить правильные суждения из-за болезни”. Абэ занимал пост главы японского правительства на протяжении почти восьми лет – с декабря 2012 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / “Законопроект “О медиа” может привести к установлению цензуры”. Елизаров, Швец, Гордон, Кошкина, Влащенко, Сохар, Шлинчак, Бацман, Лымарь обратились к Зеленскому и Раде

05.08 / Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе

10.08 / В городах Беларуси начались протесты. В Минске ОМОН задерживает людей

15.08 / На здании Белтелерадиокомпании водрузили флаг оппозиции

08.08 / В МИД РФ увидели нарушение базовых норм ВТО в ситуации с TikTok в США

09.09 / Times – «в армии меня любят» — Трамп отрицает, что оскорблял военных США

28.07 / Канье Уэст подал документы на регистрацию кандидатом в президенты США

20.07 / «Черные ящики» украинского самолета, сбитого Ираном, доставлены во Францию

25.08 / Экономист Новак: Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн – пиар-ход. Идея возникла “внезапно” накануне местных выборов

05.09 / На красноярском вокзале задержали «священника», выдававшего кости людей за «мощи святых»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска