Правящая партия Японии выбрала нового главу вместо ушедшего Абэ

14.09.2020, 9:45, Новости дня

В Японии новым главой правящей Либерально-демократической партии стал Есихидэ Суга. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Он получил 377 из 535 депутатов однопартийцев.

Два других претендента на пост лидера партии получили в сумме 157 голосов: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида – 89 голосов, а бывший министр обороны Сигэру Исиба – 68.

После голосования и утверждения кандидатуры в парламенте, Суга сменит на посту премьер-министра Японии Сндзо Абэ.

Суга отметил, что его главными приоритетами являются борьба с коронавирусом и восстановление экономики, пострадавшей от пандемии.

Во время премьерства Абэ Суга занимал пост генерального секретаря правительства.

28 августа Абэ объявил о намерении уйти в отставку. По его словам, он принял такое решение, потому что “не может выносить правильные суждения из-за болезни”. Абэ занимал пост главы японского правительства на протяжении почти восьми лет – с декабря 2012 года.