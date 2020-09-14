 

Россиян предупредили о взлете цен на продукты осенью

14.09.2020, 9:43, Разное

Ощутимо изменятся цены на картофель. Кризис этого года сильно ударил по фермерам. Из-за коронавируса посевную и посадочную кампании пришлось задержать, да и погода подвела. В некоторых регионах разразилась засуха, в других же поля залило водой.

Кроме того, не хватает рабочих рук. Границы закрыты, поэтому сезонные работники из Средней Азии приехать на подмогу на сбор и сортировку картофеля не могут. По словам подмосковных фермеров, им пришлось поднять цены для посредников на три-пять рублей.

Во всероссийской ассоциации фермеров АККОР добавляют, что, хотя урожай овощей по всей стране в целом ожидается меньше, чем в прошлом году, массового банкротства среди производителей овощей все же не ожидается.

Все это, естественно, повлияет на цены на продукты в магазинах. Придержать их поможет, разве что, импортный ассортимент. Так, годом ранее в Россию привезли 131,5 тысяч тонн египетской картошки и еще 87,8 тысяч тонн из Белоруссии.

Взлетят осенью не только цены на продукты. По словам экспертов, до конца года стоит ждать повышения расценок сотовых операторов на 5-7%. И коронавирус тут не причем. Дело в том, что тарифы ежегодно дорожают примерно на 15%. Кроме того, резко операторы свои расценки не повысят. Также они регулярно закрывают старые тарифы и переводят их пользователей на новые – более дорогие.

Подорожает осенью и импортная техника и электроника. Не обойдет стороной взлет цен и на продукты, ввезенные из-за границы.



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