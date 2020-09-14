Журналист: Лукашенко будет стараться обдурить Путина на предстоящей встрече

14.09.2020, 9:43, Разное

По мнению журналиста, Александр Лукашенко “будет стараться обдурить” Владимира Путина. Белорусский лидер пообещает пойти уступки, и, вероятно, даже откажется от суверенитета республики. “Я думаю, что он в публичной зоне на этом настаивает”, – подчеркнул главред “Эха Москвы”.

При этом Лукашенко будет торговаться. Глава Белоруссии постарается убедить Путина, что он является единственным адекватным политиком, с которым можно договориться. “Я вам и такой нужен. А если не я, то кто?”, – озвучил мысли президента журналист.

Венедиктов усомнился, что в понедельник политики примут какие-либо важные решения. Главред “Эха Москвы” порекомендовал белорусскому народу “не задирать надежды”. Переговоры двух президентов вряд ли положительно повлияют на разрешение кризиса в Белоруссии.

Также журналист прокомментировал усиление репрессий в республике. Александр Лукашенко хотел показать своему коллеге, что ситуация в стране полностью под контролем. Силовые структуры и часть граждан преданы своему лидеру. “Это повышение ставок в игре с Владимиром Путиным”, – выразил мнение Венедиктов.

Напомним, акции протеста в Белоруссии не утихают уже несколько недель. Сотни граждан ежедневно выходят на улицы с требованием немедленной отставки Александра Лукашенко. Они обвиняют руководство страны в фальсификации результатов выборов президента.