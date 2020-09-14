 

Кристиан Бейл набрал 215 кг для съёмок в фильме ФБК о сыне экс-генпрокурора

14.09.2020, 9:37, Разное

Известный британский актёр Кристиан Бейл заявил, что принял предложение ФБК сыграть главную роль в фильме-расследовании о незаконной деятельности сына бывшего генпрокурора РФ Игоря Чайки.

В ФБК также подтвердили начало работы над фильмом, активная фаза которого возобновится после полного выздоровления Алексея Навального.

– Когда мне показали моего alter ego я понял, что это будет один из моих сложнейших проектов. В первую очередь, я отправил своего персонального тренера в долгосрочный отпуск и устроил фастфуд-тур по США на 2 месяца. Скоро увидите результат, — рассказал актёр.

Актер добавил, что это не первое предложение из России и раньше ему предлагали исполнить роль Ефремова в документальном кино, но он понял, что его организм таких нагрузок не выдержит.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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